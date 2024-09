Napoli: contro il Palermo quote rasoterra per il passaggio gli Ottavi

Dopo aver eliminato il Modena solo ai calci di rigore, il Palermo è l’ultimo ostacolo che separa il Napoli dal tabellone principale degli ottavi di finale di Coppa Italia. Come riporta Agipronews, quote rasoterra per il passaggio del turno dei partenopei nel match di domani del San Paolo, offerto a 1,12 su 888sport e Better, mentre il colpo esterno dei rosanero vale 4,90 volte la posta.

La vittoria nei 90 minuti degli uomini di Antonio Conte si gioca invece a 1,25, con il pareggio – che porterebbe ai tempi supplementari – a 5,40 e il successo dei siciliani – che non battono il Napoli dal 2015 – a 9. Paga 5,90 l’eventuale approdo ai rigori. L’Over – che ha prevalso solo una volta negli ultimi quattro precedenti – a 1,58, è in vantaggio sull’Under, indicato a 2,25. Fra i risultati esatti in pole, in lavagna, il 2-0 a 6, seguito dall’1-0 a 7,25. Se l’1-1 – come nell’ultimo scontro diretto – è proposto a 9, la vittoria del Palermo per 0-1 è offerta a 20.

Marcatori

Turnover in vista per Conte: spazio, in attacco, alla coppia Giovanni Simeone-Giacomo Raspadori che comanda, in quota gol, a 1,57, seguiti dal nuovo acquisto David Neres, proposto a 2. Sul fronte opposto, Alessio Dionisi si affida al bomber Matteo Brunori, indicato a 4,25. In evidenza anche Federico Di Francesco a 6,25 e Jeremy Le Douaron a 6,75.

SEGUI I SOCIAL E RESTA AGGIORNATO SULLE NEWS: