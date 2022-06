Napoli contro Higuain: “Piccolo uomo”

Quando Josè Altafini, che era passato dal Napoli alla Juventus, nel 1975 segnò il gol-scudetto nello scontro diretto con gli azzurri, fu bollato a vita con un’etichetta bruciante, inventata dal giornalista Carlo Juliano, ovvero core ‘ngrato (cuore ingrato). Non c’è malefatta peggiore per un tifoso partenopeo che vedere uno dei propri idoli passare sulla sponda bianconera del resto. Lo sa Maurizio Sarri, ribattezzato traditore, e lo sa Gonzalo Higuain, che divenne Giudaìn quando accettò la corte di Madama.

Higuain rimprovera i tifosi del Napoli

Il bomber argentino, ora in Mls, a Tyc sports ha confessato: “Me ne sono andato dopo aver segnato 36 gol in una grande squadra, eppure non eravamo diventati campioni. Mi chiedevo cos’altro dovessi fare e quando la Juventus è arrivata non c’era spazio per dubitare. Non l’ho mai fatto, anche se è stata una decisione che mi è costata”

“Nella vita, però, il male torna tutto indietro: vedi gli insulti e l’odio ricevuto dai tifosi del Napoli, ma poi in otto partite ho segnato sei gol contro di loro”

Napoli rinnega Higuain: piccolo uomo

Le sue dichiarazioni hanno fatto presto il giro del web e i tifosi del Napoli, che già non avevano perdonato lo sgarbo di andare alla Juve, reagiscono furiosi: “Che si sia dimostrato un piccolo uomo quello è chiaro a tutti”, oppure: “C’è gente che continua a dare la colpa ad ADL per il suo addio..questo è uno dei casi in cui il “vile denaro” ha comandato e lui ha avuto ragione. Higuain causa persa, uomo piccolo e disamorato anche di se stesso, figuriamoci come poteva rispettare l’amore della piazza”.

Le sparate di Higuain riabilitano De Laurentiis

All’epoca tutti diedero la colpa a De Laurentiis per il divorzio col Pipita (lo stesso Higuain dopo aver segnato al San Paolo con la maglia della Juve andò sotto la tribuna dove sedeva il presidente urlando “es tu culpa”…ma ora le cose sembrano cambiate: “Ricordo qualcuno fino a qualche giorno fa che dava la colpa a ADL per il suo addio.. Questa è la prova che un personaggio come Higuain non ama nemmeno la sua stessa famiglia, perché è un uomo piccolo piccolo”

C’è chi scrive: “L’ho amato da giocatore del Napoli ed odiato (sportivamente parlando) dopo. Come uomo non vale niente e lo ha dimostrato nella sua avventura al Chelsea e Milan. Sempre insoddisfatto e le colpe mai sue. Sempre di altri”.

Il web è scatenato “beh hai ragione il male torna sempre in dietro, infatti tra noi e te quello che ha finito la carriera sei tu, evidentemente nei tre anni partenopei hai imparato niente” e infine: “Puoi dire quello che vuoi ma sai bene che hai perso solo tu. Napoli non ti ha mai odiato. Napoli quella vera ti schifa con il cuore. Ed il calcio c’entra niente”

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati