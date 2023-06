Napoli: Con Rudi Garcia per diventare grandi in Europa

L’arrivo di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli potrebbe servire alla società di De Laurentiis per fare il salto di qualità che serve nell’Europa che conta. Il francese dovrebbe essere l’uomo ideale per proseguire con il progetto tecnico fatto nascere da Luciano Spalletti, anche se non era la prima scelta del presidente azzurro.

Infatti, Aurelio De Laurentiis aveva pensato per prima cosa a Luis Enrique, tecnico che come gioco e modulo si avvicina molto a quello di Spalletti. La seconda scelta del numero uno azzurro è stato indirizzata verso Vincenzo Italiano. L’allenatore della Fiorentina ha però deciso di restare a Firenze per proseguire la sua storia in viola.

Con Garcia l’idea di De Laurentiis è quella di vedere un Napoli simile alla versione schiacciasassi vista durante questa stagione. Il francese usa spesso moduli che esaltano gli esterni offensivi, centralizzando il gioco proprio su Kvaratskhelia, magari schierandolo come trequartista offensivo. I moduli prediletti da Garcia sono gli stessi usati da Spalletti in questa stagione, 4-3-3 o 4-2-3-1 offensivo. Questi favoriscono la spettacolarità delle azione offensive.

Con la Roma ha giocato principalmente con il tridente, con giocatori veloci del calibro di Gervinho e Salah e centravanti come Totti e Dzeko. Nel suo Napoli, Kvaratskhelia è destinato a recitare da protagonista e come lui anche Politano e Lozano, sicuramente continuando a far segnare molti gol ad Osimhen.

Proprio l’attaccante nigeriano ha fatto la fortuna del Napoli di questa stagione a suon di gol. Facendo diventare i partenopei il miglior attacco della Serie A. Questo ha attirato l’attenzione di mezza Europa e tutte le squadra in cerca di un capocannoniere adesso vogliono Osimhen. De Laurentiis non lo lascerà partire facilmente, e chiede un cifra da capogiro che potrebbe far vacillare anche squadre come Real Madrid, PSG e Bayern Monaco, ovvero 150 milioni.

La grande fortuna del Napoli del 3 Scudetto, non è stata dovuta soltanto dai gol fatti dal numero 9, ma anche dalla miglior difesa della Serie A. Infatti, il pilastro e miglior difensore del campionato, è in partenza a causa della clausola valida solo per l’estero dal 1° al 15 Luglio. Kim è ormai quasi del Bayern Monaco, a meno di clamorose cambi di fronte, il coreano di trasferirà in Germania per circa 60 milioni.

Garcia dovrà iniziare a lavorare per rimodellare la difesa, sperando nel frattempo di non dover fare a meno anche del suo miglio cannoniere. Sicuramente non inizia bene la stagione del francese, che potrebbe iniziare senza i due uomini che di più hanno inciso sul campionato.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati