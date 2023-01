Napoli, con l’Inter inizia il tour de force dopo la pausa Mondiale

Per il Napoli l’anno nuovo si apre con un’agenda fitta di impegni: fra due giorni riparte la Serie A. Il ritorno degli azzurri alle gare ufficiali coincide con la trasferta di Milano. Un appuntamento cruciale per testare le proprie ambizioni al cospetto di un avversario di grido, al netto del ritardo in classifica dell’Inter.

La sfida con i nerazzurri, infatti, rappresenta una scossa di adrenalina pura per i tifosi, coinvolti nell’inevitabile conto alla rovescia, dopo la lunga sosta legata al Mondiale. Subito dopo San Siro, la squadra di Spalletti viaggerà ancora, per affrontare la Sampdoria. Quindi, ennesimo big match, davanti al pubblico di casa, contro la Juventus.

Il 17 poi l’esordio in Coppa Italia, sempre a Fuorigrotta, avversario la Cremonese. Infine, il derby con la Salernitana, all’Arechi. A chiudere il sestetto di partite che inaugurano il primo mese del 2023, la Roma al “Maradona Stadium”.

Insomma, tra campionato e Coppa Italia, il Napoli avrà il calendario fitto di impegni. Sei match in meno di un mese rappresentano un tour de force davvero probante per testare la tenuta fisica e mentale del gruppo.

Gennaio storicamente complicato per l’Inter

A proposito di calendario. Spesso, nelle ultime stagioni, l’Inter ha cominciato il nuovo anno solare in maniera affannosa. Del resto, storicamente, questa “maledizione” rappresenta un destino contro il quale si può fare veramente poco.

Tutti hanno pagato dazio. Da Stramaccioni nel 2013 (cinque punti in quattro partite) a Mazzarri (la miseria di due pareggi raccattati in quattro gare) la stagione successiva. Passando per i cinque punti di Mancini in quattro e cinque match, nel 2015 e nel 2016.

Pure la squadra scudettata di Conte è inciampata a gennaio, pareggiando contro Roma e Udinese, oltre a uscire con le ossa rotte dal campo della Sampdoria.

In questo senso, onde evitare di perdere ulteriore terreno dalla vetta, gli uomini di Simone Inzaghi vorranno interpretare la gara alla stregua del classico “dentro o fuori”. Perchè un risultato negativo li estrometterebbe (momentaneamente…) dalla corsa allo scudetto.

