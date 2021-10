Napoli con il dodicesimo, per vendicarsi di Juric

La ferita di Napoli–Verona è ancora aperta nel popolo azzurro, troppo cocente la delusione per una qualificazione in Champions che sembrava ormai cosa fatta. Tanti i dubbi e le domande alle quali Spalletti ha voluto dare un taglio definitivo, già dal ritiro estivo, guardando avanti, al futuro e a quello che si poteva fare.

Probabilmente i medesimi dubbi li avrà avuti lo stesso tecnico toscano, considerando i due organici, ma nel calcio nulla è mai scontato ed ogni partita va giocata fino all’ultimo.

Domenica sarà di nuovo Juric a scendere al Maradona, stavolta alla guida del Torino e in quest’occasione soprattutto con una variabile in più: il pubblico. Quel dodicesimo uomo che non era presente nell’ultima giornata dello scorso campionato, che probabilmente avrebbe cambiato le sorti di quel match.

Sarà uno stadio tutto esaurito, considerata la capienza massima consentita, 35000 cuori azzurri pronti a restituire al tecnico granata la delusione subita.

Il Torino è già fatto

Ha cambiato squadra Juric, ma non il suo credo, solito 3-4-2-1. Molti gli indisponibili in casa Torino: Edera, Pjaca, Verdi, Pobega e Praet.

Quindi, davanti a Milinkovic-Savic; il trio difensivo composto da Djidji, Bremer, Rodriguez. Centrocampo con Singo, Lukic, Mandragora, Ania. In attacco, la coppia Linetty e Brekalo, alle spalle di Sanabria.

Il Torino viene dalla sconfitta nel derby agli ultimi minuti. E’ assestato a metà classifica, ma le squadre di Juric solitamente all’inizio trovano difficoltà e non verrà certo a Napoli con la stessa rilassatezza che ebbe con gli scaligeri.

Troveremo un’altra squadra chiusa e compatta, con lo stesso pressing asfissiante a tutto campo, visto nell’ultima casalinga contro il Cagliari. L’offensiva granata sarà basata sulle ripartenze veloci per Sanabria o Belotti, più riposato rispetto al paraguaiano, anche lui impegnato nelle varie transvolate intercontinentali.

Qualche dubbio per il Napoli

Nella seduta mattutina a Castel Volturno, Lobotka ha svolto l’intera seduta. Terapie per Malcuit ed Ounas. Lavoro personalizzato, tra campo e palestra, per Petagna. Manolas è uscito anzitempo dal campo per un trauma contusivo alla caviglia destra.

Sarà quindi un Napoli con gli uomini contati, che dovrà tenere anche in considerazione i molteplici impegni dei prossimi giorni: Meret torna titolare, visto che Ospina rientrerà solo oggi dalla Colombia. Difesa titolare con Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani e Mario Rui. Centrocampo con Anguissa, Fabian Ruiz e Zielinsky. In attacco il trio Insigne, Politano e Osimhen.

Bisognerà mettere in campo la stessa concentrazione vista nelle ultime giornate, con la possibilità di alternative pronte come Mertens e Demme che hanno avuto la possibilità di lavorare a pieno ritmo in questi giorni a Napoli, non avendo impegni nazionale.

Un’arma in più sicuramente da sfruttare oltre a quel dodicesimo uomo che stavolta può contribuire a spingere gli uomini di Spalletti verso l’ottava meraviglia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati