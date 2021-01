By

Il Napoli ha rilasciato un comunicato che annuncia la positività di Victor Osimhen al Covid-19.

Rientrato Italia proprio il 31 dicembre dalla Nigeria, il centravanti s’è sottoposto, come da prassi, al consueto screening naso-faringeo.

Il nigeriano, che non aveva avuto alcun contatto con i compagni di squadra, risulta asintomatico ed è già in isolamento.

Piove sul bagnato, dunque, per il Napoli ed il suo attaccante, fermo da metà novembre a causa dell’infortunio alla spalla con la sua nazionale.

La speranza, quindi, che Osimhen potesse rientrare in gruppo ed essere magari arruolabile in vista della finale di Supercoppa con la Juventus, in programma il 20 gennaio a Reggio Emilia, naufraga miseramente.