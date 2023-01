Napoli, cominciate le visite mediche di Bereszynski

Il Napoli accoglie il suo nuovo terzino destro: Bartosz Bereszynski. Il difensore polacco (classe ’92) aveva un contratto con la Sampdoria fino al 30 giugno 2025. Tuttavia, dopo 186 presenze con i blucerchiati, ha scelto una nuova avventura professionale, accettando di fare da alter ego in organico al capitano azzurro, Giovanni Di Lorenzo.

Oggi, dunque, Bereszynski ha cominciato la sua avventura all’ombra del Vesuvio. Una volta superate le visite mediche, sarà tempo di formalizzare il prestito con diritto di riscatto, fissato in 1.8 milioni di euro.

Il laterale destro è parte integrante della maxi-operazione tra la Doria ed i partenopei, che vede coinvolti pure Nikita Contini e Alessandro Zanoli. Due le condizioni affinchè la trattativa andasse poi in porto.

Serviva innanzitutto convincere il portiere cresciuto nel settore giovanile azzurro. Inizialmente un pò titubante all’idea di tornare alla casa madre per occupare lo slot di “terzo” in rosa. Inoltre, prima del trasferimento in prestito del suo talentuoso terzino, il Napoli vuole assolutamente rinnovargli il contratto: solo dopo Zanoli sbarcherà sotto la Lanterna.

