Napoli: Colpo di scena, Spiazzato il Presidente!

Brutte notizie, o forse no, per il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per la vicenda contrattuale che riguarda Kalidou Koulibaly. A quanto pare, voci vicine al comandante, che confermano la fermezza del non voler raccogliere le avance bianconere, ma da non avere alcuna intenzione di rinnovare il suo rapporto con il Napoli, in pratica, andrà’ a scadenza, sempre che non vada via prima!

I fatti dicono che, notizia di ieri, la radio ufficiale del calcio Napoli, parlava della possibile offerta del Napoli, fatta mesi fa, cioè lo stesso guadagno percepito finora, 6 milioni netti, e prolungamento fino al 2027. Cozzano con le dichiarazioni, e la relativa risposta negativa sul rinnovo, notizia pubblicata nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, di Kalidou, che frantuma completamente i piani di ADL

Ora la domanda da porsi e’ un’altra, anzi due, perché rifiutare un rinnovo, se offerta c’è’ stata da parte del Napoli, con cifre adeguate all’ importanza del calciatore? E soprattutto, perché’ si vuole andar via, e non solo lui, dal Napoli? Credo siano domande legittime, alle quali vanno date risposta.

Sul primo quesito, credo che una volta eliminata la Juventus, i pretendenti per Kalidou non manchino, su tutti Barcellona e Chelsea, che seguono con attenzione la situazione, pronte a sferrare l’attacco decisivo, per assicurarsi il difensore azzurro.

personalmente lo vedo piu’ verso il Barcellona, poiche’ credo che De Ligt andra’ ai Blues, a meno che non decida di restare a scadenza, ed il prossimo Luglio 2023, accasarsi dove meglio riterrà’ fare

Sulla seconda, beh, lascio ai lettori il beneficio del dubbio, personalmente, condivisibile o no, la penso in questo modo, fin quando ADL continuerà’ ad avere questo approccio nei confronti dei suoi tesserati, ma soprattutto, questo continuo ossesso-possesso anche della vita privata dei calciatori, anche per farsi un selfie’ in una pizzeria si rischia una multa, non solo non si cresce, ma succede ciò’ che oggi e palese. Senza dimenticare, la voglia di vincere qualcosa d’importante, dove purtroppo qui, non conta tantissimo, rispetto ad un piazzamento Champions!

