Napoli, ci vuole coraggio per superare la frustrazione

Settimana di riflessioni in casa Napoli per capire cosa non ha funzionato domenica sera. Di motivazioni ne sono state trovate tante, dalla mancanza di personalità, alle scelte di Spalletti. Oppue quelle di Orsato.

Con un po’ di serenità possiamo dire che la squadra non è in un momento di condizione atletica positivo già da un po’ di tempo.

I numeri non tornano

La trasferta di Cagliari aveva evidenziato chiare difficoltà nel tenere testa all’intensita’ sarda, gli azzurri salvati poi dagli errori dei rossoblu sotto porta.

Stesso discorso per le due partite col Barcellona, dove anche nella gara di andata il risultato poteva essere molto più largo per i blaugrana, che mancarono diverse occasioni da gol. La vittoria con la Lazio aveva illuso in una ritrovata grinta ed energia. Ma ad un’attenta analisi della partita, nel primo tempo la squadra di Sarri avrebbe potuto tranquillamente passare in vantaggio, le giocate di Insigne e Fabiàn Ruiz hanno contribuito a nascondere un po’ di polvere sotto il tappeto.

Contro il Milan tutte queste difficoltà sono emerse, laddove il centrocampo rossonero ha letteralmente sovrastato quello partenopeo, sia da un punto di vista fisico che numerico. Evidente la difficoltà per Lobotka di trovare un compagno smarcato e far salire la squadra, alzando conseguentemente il baricentro. Qualcosa in più si è vista con gli ingressi di Lozano ed Ounas, freschi e spregiudicati.

Bisogna rialzare la testa

Al termine del campionato mancano dieci partite, i punti in palio trenta, troppi per mollare adesso o piangersi addosso. Ma la condizione atletica non si recupera in pochi giorni, per una fase di over training possono volerci diverse settimane per recuperare e tornare in forma.

Insistere su determinati elementi sarebbe controproducente, giocatori come Zielinsky, Politano, Fabiàn Ruiz hanno palesato evidenti difficoltà. Lo stesso Koulibaly è sembrato piuttosto appannato: la Coppa d’Africa vinta ha tolto molto, da un punto di vista energetico al centrale. Lo scorso anno, dopo una brillante rincorsa, il Napoli arrivò cotto alla partita col Verona, non riuscendo a vincerla pur contro un avversario demotivato.

È ora di cambiare adesso che nulla è compromesso. Ci vuole il giusto coraggio per farlo, fare fuori anche qualche senatore per gente più in palla, richiede pelo sullo stomaco. In un derby capitolino di qualche anno fa, l’allora allenatore della Roma, Claudio Ranieri, sotto di un gol, nell’intervallo lasciò negli spogliatoi Totti e De Rossi, i due capitani. Non per questioni tecniche ovviamente, ma da romani stavano soffrendo troppo la tensione della stracittadina: morale della favola, la Roma vinse quella partita. Grandissima prova di coraggio del tecnico romano che gettò il cuore oltre l’ostacolo, cosa che oggi toccherà fare a Spalletti e ai calciatori. Senza queste credenziali non si arriva a nessun traguardo

Napoli e la “fatal Verona”

La partita del Bentegodi è il giusto banco di prova. Gli scaligeri da sempre sono un avversario ostica agli azzurri. Un’occasione, quindi, per dimostrare che la personalità si trova anche dalle parti di Castel Volturno.

Per l’uomo di Certaldo, invece, sembra giunto il momento di trovare qualcosa di diverso, sia nella scelta dell’undici titolare, che nelle soluzioni tattiche. Andando avanti con coraggio.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati