Napoli ci siamo, e il momento della verità’!

Comincia oggi, per il Napoli, la stagione 2022/23, A Dimaro le incognite sono tante, le certezze una sola, far meglio dello scorso anno, cancellando ogni tossina, cementando il gruppo, sicuri che si potrà’ compiere, fin da oggi, quel salto di qualita’ mancato.

Tutti vorremmo la squadra del cuore, trionfante in ogni dove, ma sara’ un campionato duro, dove solo la forza mentale e fisica, fara’ la differenza, poiché’ oltraggiato da un inizio aberrante, con un Mondiale di mezzo che fermerà’, per almeno due mesi, tutto, e partite ogni tre giorni.

In questo momento, la squadra, che arriva a questo ritiro, mostra troppi “musi lunghi”, e soprattutto due incognite, Koulibaly e Fabian Ruiz, che vanno assolutamente ricomposte, per evitare ulteriori malumori e “mal di pancia”, giocare a calcio e rispettando la casacca che si indossa, come qualsiasi professionista serio, ha sempre fatto.

La società ‘Calcio Napoli, faccia chiarezza suoi programmi futuri

Ora la palla passa alla società’, che dovrà rendere pubblico ciò’ che si aspetta da questa stagione, dirlo chiaramente ai tifosi presenti a Dimaro, ed a quelli che seguono da lontano, le vicende della loro squadra del cuore. E vero anche ciò ‘che sta attraversando il sistema calcio, soldi non c’è’ ne sono, e se il Napoli, e riuscito a sistemare i buchi, non tutti, lasciati dai partenti, non bastano certo Kvaratskhelia ed Olivera, ci vogliono calciatori forti e di personalità’, questo serve’ al Napoli quest’anno.

Il Presidente, con il taglio del tetto ingaggi, ha già’ mandato un segnale, ma se si dice che si proverà’ a vincere il campionato, allora ci metta la faccia, almeno per tranquillizzare una piazza, già’ offesa, da luci della ribalta, inutili ed arroganti, buone ad allontanare, chi vive per questa passione. Il Napoli cosa vuol fare da grande? Si spera che dal ritiro si riesca finalmente a creare la giusta quadra, con una comunicazione sicuramente da migliorare, tra ‘Società‘, squadra e tifosi, in un campionato, quello prossimo, imprevedibile, quanto avvincente

