Napoli, chiarezza dopo il suicidio: in primis sul nuovo allenatore

Napoli calcisticamente parlando, è un posto meraviglioso per allenare o fare il giocatore. Al contempo, però, ricco di contraddizioni.

L’ambiente vive con passione viscerale gli avvenimenti che scandiscono quotidianamente la vita della squadra. E non manca mai di testimoniare l’amore verso i colori azzurri. Nondimeno, anche chi nutre un sentimento puro, senza pretendere nulla in cambio, si trova spiazzato davanti all’ennesima testimonianza di pressappochismo mediatico.

Sembrava fatta per Conceição

Soltanto ventiquattro ore fa Sergio Conceição veniva pomposamente annunciato, Urbi et Orbi, come il nuovo allenatore dei partenopei. Adesso pare che il portoghese, etichettato come il tecnico ideale cui affidare la rifondazione, dopo il suicidio perpetrato da Gennaro Gattuso e dalla sua squadra contro il Verona, non sia più in pole position per la panchina azzurra.

Ovviamente, i bene informati si erano già affrettati a manifestare tutta la loro conoscenza delle vicende maturate a Castel Volturno e dintorni. Raccontando del saluto commosso tra il 46enne allenatore del Porto ed i suoi giocatori, immediatamente dopo l’ultima gara di campionato, vinta mercoledì scorso dai Dragões sul Belenenses.

Addirittura, i soliti noti ci tenevano a scandire con chirurgica precisione le cifre della trattativa e la tempistica dell’accordo.

Certificando l’esistenza di un contratto biennale sottoscritto con il Napoli da 5 milioni lordi. E puntualizzando pure il nome dell’albergo di Roma, a pochi passi dalla sede della Filmauro, dove, con una sontuosa conferenza stampa, funzionale a presentare il nuovo progetto tecnico-tattico, Aurelio De Laurentiis e Conceiçao avrebbero formalizzato il loro vincolo contrattuale.

E poi come non sottolineare l’eliminazione della Juventus, per il secondo anno di fila, dalla Champions League agli Ottavi, proprio ad opera del Porto. Spacciando immediatamente Conceiçãoalla stregua del peggior incubo della Vecchia Signora.

Del resto, veicolare pubblicamente l’idiosincrasia atavica nei confronti dei bianconeri, cavalcando l’adagio per cui, il nemico del mio nemico è mio amico, genera sempre proseliti all’ombra del Vesuvio. Nonché, fa nascere una immediata simpatia.

Urge trovare un’alternativa

Peccato che il calcio sia ben altro. Così, quello che era vero ieri, oggi è nient’altro che chiacchiere. Sembra che improvvise e non meglio specificate divergenze sul contratto, abbiano mutato drasticamente lo scenario.

Quindi, almeno per ora, salta Conceição. Ma restano in piedi le alternative. In primo luogo, Christophe Galtier, fresco vincitore delle Ligue 1 con il Lille. Seguito a ruota da Simone Inzaghi, vicinissimo all’addio con la Lazio.

