Napoli chi può recuperare dagli infortuni.

Dopo la vittoria sofferta, contro il Monza, la ritrovata vetta della classifica, le dichiarazioni di Antonio Conte, il Napoli si rigetta sulla preparazione, del prossimo impegno di campionato. Domenica prossima sarà il Torino a far visita al Maradona, un’occasione per continuare a cullare il sogno scudetto, da non poter perdere.

Le assenze di Buongiorno e Neres, contro gli uomini di Alessandro Nesta, si sono fatte sentire. In difesa Rafa Marin ha lasciato qualche perplessità, d’altronde erano i suoi primi novanta minuti della stagione. In attacco si è prodotto poco e l’apporto dell’esterno brasiliano, da questo punto di vista, sarebbe stato quanto mai necessario.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la ripresa degli allenamenti, nella giornata odierna, dovrebbe dare delle indicazioni importanti.

Per Alessandro Buongiorno, la speranza di vederlo in campo, contro la sua ex squadra è molto forte. Mentre per David Neres, si attendono i test medici, per capire l’entità dell’infortunio. Come detto da Antonio Conte, per il brasiliano si è trattato di un risentimento al muscolo soleo, che già quest’anno, in casa Napoli ha mietuto diverse vittime. Il tecnico salentino ha dato la colpa ai campi di Castel Volturno, stessi campi, che però nella passata stagione, non hanno dato tutte queste problematiche. A cinque giornate dalla fine, non ci sarà modo, in ogni caso di rifare i campi, ma c’è da stringere i denti e remare tutti, nella stessa direzione.