Napoli, chi manca di coraggio non si corica con le femmine belle

Alla luce di quello che s’è visto stasera, la sfida tra Juventus e Napoli non sarà decisiva in ottica Champions. Non ancora, almeno, visto e considerato che una singola partita non basta a benedire, o maledire, il lavoro di un’intera stagione. Tanto più che ci sono ancora nove turni da disputare, per stabilire le cd. Fab Four. Ergo, un futuro tutto da scrivere.

Nondimeno, l’impressione che gli azzurri siano scesi all’Allianz Stadium pieni di timore è apparsa evidente. Un atteggiamento sin troppo prudente, ai limiti del pavido, capace di inibire alla squadra di Gattuso la decodificazione del match, sottraendogli un marcato approccio propositivo.

Peccato, perché, in ossequio al proverbiale adagio della tradizione napoletana, chi non dimostra di avere coraggio, perde poi occasioni preziose. Con le belle donne, piuttosto che contro la principale competitors al quarto posto.

Così, coerentemente con le attese della vigilia, quella che è stata senza ombra di dubbio la grande rivalità dell’ultimo decennio, non poteva dar vita ad una gara scontata. Nonostante i partenopei, poco inclini ad osare, abbiano sostanzialmente regalato il primo tempo alla Vecchia Signora.

Mai banale, dunque, Juve-Napoli. Meno che mai adesso, che le conseguenze prodotte dalla pandemia impediscono di immettere liquidità nel sistema calcio. Ed entrambe, quindi, considerano decisivo l’accesso alla Coppa dalle Grandi Orecchie, per programmare un futuro ancora più ambizioso.

Un tempo regalato ed il Napoli paga dazio

La Juve non ha steccato l’interpretazione della partita. In un certo senso, nella contesa tra Pirlo e Gattuso si sono capovolti i concetti di gioco.

Nel senso che i bianconeri hanno provato a dettare i tempi del possesso. Muovendo il pallone con certosina pazienza, fino a sfruttare in maniera sontuosa le catene laterali.

E’ indubbio che la prima frazione di gioco sia stata spaccata letteralmente in due dall’abilità a sviluppare calcio in coppia, creando superiorità numerica sulla fascia.

Il movimento congiunto di terzino ed esterno, infatti, ha costretto la difesa azzurra alla classica alternativa del Diavolo. Ovvero, accettare l’uno contro uno con Cuadrado e Chiesa. Oppure assorbirne la posizione, quando decidevano di accentrarsi senza palla, per lasciare spazio alla sovrapposizione di Danilo e Alex Sandro.

Quella che, probabilmente, è stata la gara migliore di questa stagione, la squadra di Pirlo l’ha vinto dominando tatticamente. Cambiando pelle fino al risultato utile, quello necessario alla classifica. Conducendola sul binario preparato dall’allenatore per disinnescare le migliori armi del Napoli.

Passare avanti, senza alcun rammarico

Obiettivamente, i partenopei non sono stati affatto dominati dalla Juve. Magari il calo, mentale e non fisico, poteva anche essere preventivato. Addirittura quasi fisiologico, valutando il dispendio energetico che gli azzurri hanno consumato per inanellare quel filotto di risultati utili consecutivi con cui si sono prepotentemente rilanciati in classifica.

Ora il Napoli deve necessariamente ripartire dal secondo tempo di Torino. Insistere sulla mediana priva di un muscolare, in grado di garantire dosi massicce di fisicità. Controbilanciando la perdita di peso specifico nei contrasti e nelle seconde palle, con il doppio mediano. Due tuttocampisti come Demme e Fabiàn Ruiz, che sanno cucire la manovra, nonché dare ritmo e intensità al giropalla.

Queste skills finora hanno palesato complementarietà rispetto ai movimenti di Zielinski. Un po’ sottopunta, tanto trequartista, che si esalta nel ricevere fra le linee e strappare in conduzione, puntando la porta.

In ogni caso, questa partita una indicazione precisa l’ha data. L’atteggiamento rinunciatario non paga. E non sempre si può scaricare la palla a Insigne e pregare che faccia ‘o piezz’…

