Napoli, che tegola per Osimhen: ecco il comunicato sull’infortunio

Piove sul bagnato in casa Napoli. Victor Osimhen ne avrà per un mese. “Dopo l’infortunio subìto in Nazionale, Victor Osimhen è stato visitato e sottoposto ad ulteriori accertamenti che hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. L’attaccante azzurro ha iniziato le terapie all’SSCN Konami Training Center”. Così riporta il comunicato del club azzurro. Tempistiche lunghe quindi con il centravanti nigeriano che tornerà in campo solamente dopo la sosta delle nazionali a novembre. L’obiettivo può essere quello di recuperare per la gara contro l’Atalanta del 25 novembre.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati