Napoli, Che fastidio per l’Italia esser primi!

l Napoli è primo in classifica meritatamente, la squadra di Spalletti sta dando spettacolo sia in Italia che in Europa, eppure c’è chi continua a snobbarlo. Qualcuno proprio non ne vuole sapere di spostare l’asse “calcistico” dal Settentrione al Sud Italia.

Ci hanno provato le televisioni nello scorso turno di Champions, relegando i servizi televisivi dedicati agli azzurri vittoriosi in casa dell’Ajax alla fine di ogni palinsesto in piena notte. Poi è toccato ai vari giornali sportivi nazionali ed opinion leader di un certo calibro, che proprio non si capacitano della grande beltà che questa squadra sta offrendo sul rettangolo verde.

Quando in cima alla classifica del campionato non c’è la Juventus o le milanesi, gira sempre la solita storia nel Bel Paese: “Il livello del campionato si è abbassato”. Niente di più falso, perché negli ultimi tempi, anche le più piccole danno filo da torcere alle squadre di spessore, al contrario di quanto si dice.

Un modo, questo, per sminuire il grande avvio di stagione di una squadra come quella azzurra. Una diceria alla moda, che non ha motivo di esistere, anche perché il livello del Napoli è molto alto e si è visto contro squadre di un certo rango come Liverpool, Ajax e Rangers in Europa.

Il fatto che il livello sia basso, poi, oltre ad essere una boutade sarebbe – nel caso – anche un clamoroso autogol: se le “strisciate” non sono in alto, nonostante il presunto livello basso di questo campionato, allora ci sarà veramente da preoccuparsi e non poco.

