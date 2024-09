Napoli celebra i suoi eroi: un nuovo murale per Pasquale Mazzocchi 

Nel cuore di Napoli, un nuovo murale per rappresentare un calciatore figlio di questa città. Realizzato da Ardolino Cash and Carry, storica azienda napoletana gestita da Franco e Fabrizio Ardolino, il murale raffigura il celebre calciatore Pasquale Mazzocchi, simbolo napoletano di passione e dedizione per lo sport.

Il murale raffigura Pasquale Mazzocchi con la maglia azzurra e lo sguardo determinato.

Oltre al murale dedicato a Pasquale Mazzocchi, Ardolino ha altri murales dedicati a celebri figure del Napoli. Tra questi, spiccano i murales di Diego Armando Maradona, del giovane talento georgiano Kvicha Kvaratskhelia e di mister Antonio Conte.