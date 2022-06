Napoli, c’è Salvatore Esposito al centro di una fitta ragnatela

Pare che il Napoli si stia muovendo sottotraccia su Salvatore Esposito. Cristiano Giuntoli, infatti, ha sondato la Spal per il centrocampista, fresco d’esordio con la maglia dell’Italia.

L’idea stuzzica decisamente il management partenopeo, sensibile alle qualità tecnico-tattiche del nativo di Castellammare di Stabia, nonché ingolosito dalla situazione contrattuale. Sufficiente a spiegare il motivo per cui ci sia tanta attenzione nei suoi confronti: contratto in scadenza tra un anno e ingaggio decisamente sostenibile, intorno ai 500mila euro. Gli estensi stimano il loro gioiellino non meno di tre milioni.

Tuttavia, dopo che Roberto Mancini l’ha fatto debuttare in Nazionale, nella gara contro l’Inghilterra, la quotazione del classe 2000 sta crescendo in maniera esponenziale. Così, fuori la porta dei ferraresi s’è fatta idealmente una lunga fila.

Recentemente Esposito è finito sotto la lente d’ingrandimento della Lazio. I biancazzurri, però, sono solamente gli ultimi, in ordine cronologico, a metterlo nel mirino. Nei giorni scorsi era arrivato anche un abboccamento del Sassuolo.

Esposito profilo ideale

Tanti, dunque, i pretendenti. Eppure, Giuntoli conta di anticiparli.

Addirittura, secondo i soliti bene informati, starebbe aspettando il momento giusto per formulare una offerta al nuovo direttore sportivo della Spal, Fabio Lupo, ufficialmente in carica dal primo luglio.

Insomma, l’operazione sarebbe prossima al decollo. Ma dovrebbe entrare effettivamente nel vivo soltanto tra una settimana. Dopo un intenso lavoro preparatorio adeguatamente occultato agli occhi della concorrenza.

D’altronde, il Napoli ha le idee abbastanza chiare sulla strategia da perseguire durante il mercato. La priorità resta quella di tagliare drasticamente il monte ingaggi.

In questo scenario, la strada che dovrà percorrere il diesse azzurro sembra tutt’altro che agevole. In soldoni, ad ogni entrata dovrà corrispondere una cessione. Inoltre, ove possibile, sarebbe lecito evitare di trascurare la nuova policy aziendale. Ovvero, tentare di non pagare interamente cash, bensì, inserendo nella trattativa una o più giocatori a conguaglio.

Sulla scorta di questo ragionamento, l’attenzione del club di De Laurentiis si focalizza su giovani prospetti come Esposito: talentuosissimi e dall’avvenire assicurato.

Risolvere i dubbi in mediana

L’effetto domino all’ombra del Vesuvio ruota attorno a Fabiàn Ruiz e Demme. Con loro in organico, nascerebbe un tipo di squadra. Senza, assumerebbe sembianze assai diverse.

Giuntoli sta alla finestra e osserva eventuali sviluppi. In ogni caso, qualora dovesse necessariamente muoversi in altre direzioni per puntellare la linea mediana, Esposito rappresenterebbe l’investimento ideale. Perché può giocare comodamente da centrale, affiancando un altro metodista. Oppure destreggiarsi da interno, nel centrocampo a tre.

Ovviamente, la classica operazione in stile Napoli. Finanziabile, almeno parzialmente, attraverso delle contropartite tecniche. Magari con i prestiti di Nikita Contini e Luca Palmiero, due veri Top Player per la Serie B.

