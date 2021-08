Napoli, c’è ancora da lavorare. Ma chi ben comincia…

Quaranta giorni di lavoro per capire che la strada imboccata dal Napoli è giusta. Anche se per diventare quella squadra corta, compatta, pronta a ribaltare immediatamente il fronte, che s’è intravista nei primi ventitré minuti bisogna lavorare ancora tanto: dal punto di vista tecnico-tattico per alcuni. Sulla testa e nei comportamenti, per altri.

Luciano Spalletti sta cercando di cambiare modo di pensare calcio a questo gruppo. Non solo passando dal 4-2-3-1 al centrocampo a tre. Una scelta che, imponendo alle mezz’ali di correre molto più di prima, genera in ogni caso delle criticità da superare.

Perché Fabián Ruiz non fa del dinamismo la sua prerogativa principale.

E con Lobotka impiegato da metodista, perdi corsa, oltre a capacità difensiva. Pur occupando, lo slovacco, una posizione in grado di esaltarne le qualità, facendo sostanzialmente da collegamento tra i centrali difensivi e la trequarti.

Senza dimenticare che Zieliński rappresenta quell’anarchia, a tratti addirittura discontinua, da inquadrare, per renderlo funzionale alle attuali necessità degli azzurri.

Nel cantiere Napoli, alla ricerca degli equilibri

Al di là delle enormi difficoltà a produrre gioco incontrate dopo l’espulsione di Osimhen, si vede che il Napoli è ancora un cantiere aperto. Dove spicca in bella vista il cartello “lavori in corso”.

Servirà tantissimo lavoro a questa squadra per assorbire le idee che intende sviluppare Spalletti. Eppure, al netto della partenza in salita, in parte provocata da una evitabilissima espulsione, comunque affrettata da un arbitro sin troppo smanioso di ergersi a protagonista, a tratti s’è intravisto il calcio pensato dall’allenatore di Certaldo.

Della gara contro il Venezia conforta innanzitutto la reazione nervosa, specialmente nel momento in cui gli azzurri hanno accusato un momentaneo sbandamento.

Qualche passaggio a vuoto di troppo, nelle distanze tra i reparti, comunque inevitabile dopo una trasformazione così radicale dello schieramento, successiva al rosso mostrato a Osimhen, nonchè all’infortunio di Zieliński.

Spalletti, molto più di una semplice idea

La partenza del Napoli non avrebbe potuto essere migliore. Una palese superiorità rispetto agli arancioneroverdi, disorientati dalla fluidità del giropalla partenopeo, favorito pure da un Di Lorenzo formato Europei, che ha giganteggiato in fascia, supportando in ampiezza la fase offensiva, nonostante l’inferiorità numerica.

A proposito: Spalletti ha cercato di mantenere sempre vivi i suoi princìpi, non mostrando alcun timore nel concedere ampia fiducia a Elmas. Magari meno estroso di Lorenzo Insigne, di cui ha preso il ruolo. Tuttavia decisivo nel sobbarcarsi un lavoro oscuro, facendo entrambe le fasi con la medesima efficacia.

Ovviamente, c’è voluto poi il sigillo di un altro Campione d’Europa per far brillare l’esordio in campionato degli azzurri. Sull’onda lunga di una estate indimenticabile, un Lorenzinho tirato a lucido, come non mai e con l’argento vivo addosso, ha indicato la via ai compagni. Muovendosi da falso nueve, ma motivando tutti come soltanto un vero capitano sa fare.

