Napoli: Castel di Sangro, con due Conti a…Corte!

Il Napoli svolgera’ la seconda parte di ritiro, in programma dal 23 Luglio al 6 Agosto, a Castel di Sangro, e venuto a conoscenza di questo problema, Politico-Amministrativo, dove la Corte dei Conti, su denuncia di un Consigliere Regionale di Minoranza, vuol far luce su un possibile danno erariale alle casse Regionali Aquilane, per aver stanziato la somma di 14 milioni di euro fino al 2025, per ospitare il ritiro del Napoli.

L’accusa parla di “mancati benefici tra costi e ricavi, sul turismo e non solo, per le attività del luogo, in un momento che vede al collasso molte di esse.”

La Procura Regionale Contabile, ha fatto richiesta di acquisizione degli atti, ricordando che l’ammanco si aggirerebbe intorno 1,2 milioni di euro l’anno per le casse regionali.

Di seguito nella edizione odierna del Mattino le dichiarazioni

Il ritiro del Napoli a Castel di Sangro è nel mirino della Procura regionale contabile aquilana. La Regione Abruzzo ha stanziato la cospicua somma di 1milione e 200mila per ogni anno di ritiro precampionato dal 2020 fino al 2025 rinnovabili, per un costo complessivo di 14 milioni.

Cifra che avrebbe spinto qualche consigliere regionale di minoranza a presentare un esposto alla Procura regionale contabile (diretta da Giacinto Dammicco) lamentando il grosso divario costi-benefici per il turismo e le attività che insistono nell’area turistica.

Di qui l’avvio da parte della Guardia di Finanza dell’Aquila dell’attività di acquisizione documentale.

La vicenda verrà affrontata in un’udienza che dovrà essere ancora fissata, avendo la Regione ricevuto dal pubblico ministero contabile, titolare del fascicolo, il cosiddetto invito a dedurre nel quale viene palesato il sospetto di un danno erariale, in questo caso alle casse della Regione Aquilane

