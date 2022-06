Napoli: Caso Plusvalenze, Ascoltati Liguori e Palmieri, si ipotizza Plusvalenze Fittizie

Il Corriere dello Sport fa il punto sull’Inchiesta della Procura di Napoli per l’affare Osimhen. Ricordiamo che De Laurentiis e il cda del Napoli sono accusati di falso in bilancio. I pm Piscitelli e De Falco hanno convocato ieri i due attaccanti Liguori e Palmieri – persone informate sui fatti e a seguire toccherà a Manzi e Karnezis. Anche i pm di Napoli, come la Procura Federale, ipotizzano plusvalenze fittizie. La cessione di Osi, conclusa dall’ex proprietario del Lilla, Gerard Lopez, è già al centro di un’Inchiesta in Francia, nel mirino della procura della città francese: non a caso alla perquisizione della sede sportiva del Napoli di Castel Volturno, eseguita martedì in parallelo con quella nella sede di Roma

