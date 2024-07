Caso Di Lorenzo, Giuffredi fa chiarezza: “Non voleva mollare la barca”

La telenovela che aveva come protagonista Di Lorenzo è terminata con la sua permanenza al Napoli, come emerso dalla lettera del giocatore al club stesso. Tuttavia, l’agente Mario Giuffredi sembrava irremovibile circa la partenza del suo assistito. A fronte di ciò, l’agente ha tenuto una conferenza al Gold Tower Lifestyle Hotel di Napoli proprio per spiegare una volta per tutte la dinamica degli eventi. Di seguito alcuni brevi estratti del suo lunghissimo intervento: “Giovanni Di Lorenzo, d’accordo col club, ha comunicato tramite una sua lettera la volontà di rimanere al Napoli e continuare il suo percorso di vita e professionale con il club. Mi sembra doveroso fare un po’ chiarezza su quanto accaduto, su tutto quello che si è detto. Dopo la vittoria dello Scudetto Giovanni si è trovato con dei cambi radicali. C’è stato un cambio d’allenatore, c’è stato un cambio dirigenziale perché è andato via Giuntoli dopo tanti anni ed è arrivato Meluso. E c’è stato un cambio nel modus operandi, col presidente De Laurentiis molto più vivo nella vita della società”.

Giuffredi prosegue: “E’ un ragazzo che ha passato un’annata difficile, che mai pensava di vivere. Giovanni ha dovuto affrontare tanti altri problemi e si è sostituito un po’ ai dirigenti. Nonostante sia arrivato devastato mi ha sempre detto che se fosse arrivato Antonio Conte sarebbe rimasto, era l’unico allenatore che poteva farlo rimanere. Ma non perché voleva mollare la barca e il club in una situazione difficile, ma perché aveva paura che un altro tipo di allenatore poteva lasciarli nella stessa situazione. La goccia che però aveva fatto traboccare il vaso è un’altra: Manna fin dai primi giorni mi aveva detto però che Di Lorenzo era insostituibile e incedibile ma poi, nel corso dei colloqui individuali fatti con tutti i giocatori, dice a Di Lorenzo che se fosse arrivata un’offerta l’avrebbe presa in considerazione. Ovviamente Manna trasferisce il pensiero del presidente De Laurentiis, ma da quel momento Giovanni ha cominciato a pensare di andar via”.

Giuffredi: “Conte e De Laurentiis ci hanno dimostrato di volerci”

Ancora: “Io faccio l’agente e non devo piacere a tifosi o giornalisti, io devo tutelare i miei ragazzi. Allora faccio una prima intervista in cui dico che Di Lorenzo vuole andare via, che il ciclo è finito, me la prendo anche con Calzona. Dopo tre giorni ne faccio un’altra, ancora più dura, rivendicando sempre gli stessi argomenti. Avendo avuto un impatto mediatico così forte, da parte del club mi aspetto due cose: o che si stanchi e mi dica che davvero deve andar via, e a quel punto mi sarei tolto il pensiero oppure la seconda reazione è che il club lo tenesse. Anche con l’arrivo di Conte ho continuato a essere pesante, in modo da essere messo alla porta o essere tenuto con gran convinzione. Conte si è messo per un momento nei panni di un giocatore che in un anno ne ha passate di cotte e di crude, si è affiancato a noi e ha dimostrato coi fatti di volerlo tenere. Affiancandosi a noi ci ha dunque aiutato a capire se era il caso di rimanere veramente. C’era poi da capire la volontà della proprietà.

Sull’incontro con De Laurentiis: “Era anche lui dunque frustrato e incavolato. Anche lui era estremamente deluso. Sono sicuro che io al suo posto ne avrei dette di peggio. La delusione dell’anno scorso non è facile da contenere, quindi anche lui va giustificato se ha avuto qualche mancanza nei confronti di Giovanni. In quelle quattro ore lui mi ha rivendicato queste cose, ciononostante io dicevo che volevamo andare via da Napoli. Ma lo dicevo perché mi mancava l’ultimo gradino per capire se veramente la voglia di tenere Giovanni era tanta da parte del presidente. Ha avuto la pazienza di chiamarmi, di convocarmi al Britannique e siamo stati altre ore a parlare. Dopo quest’ultimo incontro ho avuto la certezza che il presidente voleva tenere Giovanni a Napoli. Quand’è finito l’Europeo ed è rientrato in Italia, l’ho chiamato e gli ho chiesto cosa avesse deciso. Lui mi rispose che aveva deciso di rimanere al Napoli”.

Christopher Weiss

SEGUI I SOCIAL E RESTA AGGIORNATO SULLE NEWS: