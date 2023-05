Napoli Campione! Spalletti lo personalizza cosi sulla sua Panda!

Dopo una cavalcata eccezionale, il Napoli si è aggiudicato lo scudetto e si è laureato campione d’Italia. Soddisfazione immensa non soltanto per il popolo partenopeo, ma anche per tutta la squadra azzurra, in primis Spalletti. Si è scrollato di dosso l’etichetta del “perdente” ed ha scritto una pagina storica della sua carriera e della storia del club campano. per celebrare il tricolore, si è fatto dipingere la sua amata Panda a tinte azzurre con la sua consueta frase: “Uomini forti, destini forti“. Sullo sfondo il Vesuvio, simbolo della città. Di seguito l’immagine divulgata su Twitter dal giornalista Carlo Alvino.

