Napoli Campione: rassegnatevi, non vi resta che piangere

A Napoli c’è un termine bellissimo che identifica l’attesa: pappuliare. Complicatissimo farne una traduzione letterale del significato. Fa riferimento al classico ragù della domenica, che viene appunto messo a cuocere per ore sul fuoco bassissimo, prima della grande abbuffata. Ovvero, sobbollendo a malapena. Chiaramente, non è tempo perso. Al contrario, è pura immaginazione. Un atto d’amore, che equivale a stare tutti insieme, con i piedi sotto la tavola. E contemporaneamente, di grande fiducia: “Marò… speriamo che è venuto buono di sale“.

Ecco, per un popolo che ha coniato un simile neologismo, cosa volete che sia qualche giorno in più oppure in meno, prima di esplodere per una cosa attesa con trepidazione da ben trentatré anni. Un viaggio lunghissimo, oltre una generazione di tifosi, premiati finalmente da un trionfale monologo.

Adesso la città si gode l’impresa di Spalletti e dei suoi ragazzi: una squadra speciale, capace di ridefinire il concetto di bellezza. Il dogma dell’estetica figlia di un lungo dominio. La solitudine in vetta alla classifica e l’abisso scavato ad inghiottire la concorrenza, solo sporadicamente in grado di essere all’altezza della capolista.

Identità e appartenenza

Questo è lo scudetto dell’appartenenza. Che significa identità; una sorta di relazione carnale, quasi simbiotica tra squadra e città, accomunate dalla passione per un unico colore. L’azzurro che declina in tutte le sue sfumature. Il turchese del mare, dal quale giunse la sirena Partenope, il corpo esanime lì dove oggi sorge il Castel dell’Ovo. L’indaco del cielo, che fa da sfondo al vulcano, troppe volte invocato inopinatamente – a schiovere, si direbbe dalle nostre parti – da odiatori in servizio permanente effettivo. Simbolo universale di napoletanità, che si staglia alto e maestoso all’orizzonte, torreggiando sul centro abitato.

Attenzione, però, a non cadere nei tradizionali luoghi comuni. Già pronto il refrain, frutto di superficiale ignoranza oppure pregiudizio ideologico: “Come si festeggia sotto il Vesuvio non si festeggia da nessun’altra parte...”.

Il titolo di Campioni d’Italia alleggerisce l’anima della gente. Ma non sutura ferite ataviche. Tuttavia, scuote Napoli, trasformandola in un palcoscenico permanente. In cui attori protagonisti o semplici comparse si esaltano attraverso la funambolica attitudine di raccontarsi, manco fossimo a teatro. Con rinnovato equilibrio, con picchi emotivi meno marcati. Impossibile dunque sfuggire al coinvolgimento creativo della festa. Palesatasi persino con dosi modiche di scaramanzia, com’è accaduto nell’attesa che si compisse l’evento, tra facciate di palazzi tricolore, sagome di giocatori lungo le strade e maschere di Osimhen indossate ovunque.

Programmazione e lungimiranza

Non c’è alcunché di metafisico in questa vittoria. Il classico miracolo che stordisce, tramutando d’improvviso la volontà popolare in splendore. Lo scudetto del Napoli non profuma di divino. Al contrario, è un capolavoro di sobrietà, perchè volutamente programmato attraverso una brillante strategia aziendale. Quindi, non c’è traccia di improvvisazione o senso di precarietà. Anzi, il virtuosismo finanziario di Aurelio De Laurentiis certifica la lungimiranza della sua idea. Un progetto visionario eppure totalizzante, che spazza via sospetti sempre in agguato circa la bontà di scelte in controtendenza, all’interno di un contesto operativo sempre più caratterizzato da plusvalenze fittizie e bilanci gonfiati ad arte.

Insomma, il produttore romano ha sovvertito spudoratamente l’ordine costituito, opponendosi con fermezza alle consuetudini mercantili radicate nell’italico pallone. Novello eretico, un pò oltranzista, ADL riesce ad annullare i presunti complessi di inferiorità e le distanze dalle “strisciate”, insegnando come un calcio diverso dal solito, orientato verso una gestione maggiormente sostenibile, si può ancora fare. Una mission futuribile, consolidata in Italia ed esportabile pure in Europa.

Per cui, a vincere, non è necessariamente il più ricco, quello che vuole prendersi la fetta più grande della torta. Bensì chi ha il coraggio di capovolgere lo status quo, lanciando il guanto di sfida al “Sistema”.

Il Napoli ed il suo presidente hanno Indirizzando il destino di una città e della gente partenopea, che si è ripresa i suoi sogni, decisa a tenerseli ben stretti, decollando nuovamente verso la Storia.

