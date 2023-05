Napoli Campione D’Italia…Milano tinta d’ azzurro!

Il Napoli è campione d’Italia per la terza volta nella sua storia. Agli azzurri è bastato pareggiare a Udine, perché per la matematica certezza bastava un solo punto contro l’Udinese. E il punto è arrivato grazie al gol di Osimhen col quale gli uomini di Spalletti hanno risposto a quello di Lovric. Il terzo tricolore è finito finalmente in bacheca, dando il via alla festa di un popolo che aspettava una simile gioia da 33 anni, dall’ultimo trionfo ottenuto con in campo Diego Armando Maradona.

Tifosi del Napoli in festa in tutto il mondo, la piazza del Duomo a Milano è stata letteralmente invasa dai tifosi della squadra partenopea. Sono in centinaia, forse migliaia. Cori, bandiere e fumogeni. Mai nessun’altra tifoseria, oltre a quelle di Milan e Inter, aveva invaso così tanto la storica piazza del capoluogo meneghino.

I napoletani faranno festa per tutta la notte e anche nei prossimi giorni. La grande gioia del popolo azzurra è appena iniziata.

