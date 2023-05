Napoli Campione D’Italia, lo stile Juve di Zuliani lo riconosci dal …Rosicare!

Il Napoli ha vinto con pieno merito il campionato di Serie A 2022-2023. Gli azzurri hanno dominato la stagione vincendo il titolo con ben 5 giornate d’anticipo. Festa grande per il popolo partenopeo, ma c’è anche tanta invidia da parte delle altre tifoserie. In primis quella della Juventus. Claudio Zuliani, giornalista di fede bianconera, sembra aver mal digerito il successo azzurro poiché non ha dedicato nemmeno un messaggio di complimenti alla squadra azzurra.

Stamani ha invece postato un messaggio su Twitter che fa riferimento al 5 maggio del 2000 quando la Juventus si laureò Campione d’Italia grazie alla vittoria della Lazio sull’Inter, gara resa famosa dal gol di Poborski.

Zuliani avrebbe fatto più bella figura a Napoli complimentarsi con gli azzurri invece di far finta di niente. Un suo messaggio di felicitazioni sarebbe stato ben apprezzato.

Alcuni tifosi del Napoli gli hanno risposto su Twitter: “Come ti sei ridotto”, “Forza Napoli”.

