Occhio al ragazzo di Scampia

Superati gli ostacoli più difficili il Napoli è atteso da una serie di partite, sulla carta più abbordabili, ma attenzione proprio a queste gare, piene di insidie che possono rivelarsi delle autentiche trappole, in cui cadere perdendo un treno che al momento vede l’undici di Gattuso, in piena corsa e in grande entusiasmo.

Le squadre che si troverà ad affrontare il Napoli da qui alla fine sono sicuramente più deboli rispetto alle prime della classe, ma tutte sono invischiate, più o meno, nella lotta per non retrocedere e sappiamo bene che in queste situazioni può succedere di tutto. Il Torino è la prima partita trappola di questa serie, la Roma ne sa qualcosa, in più la compagine di Nicola è in un buon periodo di forma: ha già fermato la Juventus oltreché, come detto, rifilare tre gol ai giallorossi; sembrano in una posizione di classifica abbastanza tranquilla, considerati i risultati delle contendenti ( la sconfitta del Parma contro il Crotone, suona come una condanna) ma certo è che in via Philadelfia si troverà una squadra col coltello tra i denti.

Davide Nicola sposa perfettamente la filosofia granata, tecnico navigato in queste situazioni, capace di trarre il massimo dai propri giocatori in condizioni disperate, un sanguigno che ricorda molto nello spirito il tecnico napoletano; è altrettanto vero però che nella partita contro la Roma, il Torino ha rischiato più volte l’imbarcata, tante occasioni non capitalizzati dagli uomini di Fonseca che hanno permesso al Toro di rientrare in gara nella ripresa, sfruttando anche diversi errori grossolani della retroguardia capitolina.

Da Scampia passando per Torino: Rolando Mandragora

In perfetto stile Toro si inserisce la storia di Rolando Mandragora, il ragazzo di Scampia, che a 14 anni lascia Napoli per cominciare la sua carriera di calciatore, tanto brillante che viene adocchiato dalla Juventus che lo acquista, come sostituto di Marchisio, per poi darlo in prestito a varie squadre. Gasperini è il primo a notare le qualità del centrocampista, tant’è che lo fa esordire in serie A , con la maglia del Genoa a soli diciassette anni, scelta lungimirante vista l’ascesa di Mandragora che ad oggi lo porta anche nel giro della nazionale.

Un centrocampista che senz’altro avrebbe fatto comodo al Napoli e un monito alla dirigenza azzurra ad intervenire su un settore giovanile, lasciato troppo ai margini, laddove si potrebbero trovare soluzioni interessanti per la prima squadra, soprattutto in un momento in cui le disponibilità economiche sono carenti per tutti, coltivare il prodotto interno lordo può essere la panacea ad un sistema calcio che rischia il default, vedi tarantelle Superlega, diritti TV e simili.

Le capacità di Mandragora di innescare il gioco per i vari Zaza, Belotti e Verdi sono il primo pericolo di cui l’undici di Gattuso deve fare estrema attenzione, oltre alla garra difensiva dei vari Izzo (altro figlio del Vesuvio), Nkoulou, Bremer che non lasceranno molti spazi davanti; in questo il Napoli dovrà far prevalere il maggior tasso tecnico, mettendo subito le cose in chiaro, poiché queste sono partite da prendere sin dall’inizio in maniera aggressiva, mettendole sul proprio binario per far capire all’avversario chi comanda, proprio per non correre l’irreparabile rischio di trovarsi in una trappola, da cui poi sarebbe molto difficile uscirne.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati