Napoli, coerenza e concretezza. In attesa dell’estetica trascendentale

Le recenti uscite del Napoli sono state caratterizzate da una evidente inconsistenza tecnica. A decidere le due sconfitte consecutive in trasferta, contro Inter e Lazio, hanno provveduto una palese latitanza nel produrre calcio. Accompagnata dalla mancanza di reazione emotiva agli episodi negativi, che ha destato una certa preoccupazione.

Ovviamente, il pareggio interno con il Torino non è riuscito a controbilanciare gli eventi contrari. Anzi, all’involuzione nel gioco, s’è aggiunta una inferiorità sul piano condizionale, che ha fatto accendere pericolosissime spie d’allarme sul cruscotto della macchina guidata da Gennaro Gattuso.

Appare evidente che gli azzurri siano arrivati alla sosta natalizia scarichi fisicamente e mentalmente. Potrebbe essere spiegata in questo modo una certa discontinuità dimostrata ultimamente in campionato.

Errori strutturali e idee da metabolizzare

Eppure, una lettura meno superficiale, tesa ad approfondire realmente i “mali” che stanno affliggendo il Napoli, non deve esimersi da una motivazione meramente tattica.

La convinzione che si percepisce chiaramente, infatti, è che i partenopei siano ancora work in progress. Parzialmente incapaci di metabolizzare le idee dell’allenatore.

Bisogna aggiungere che, strutturalmente, questa squadra dà l’impressione di essere costruita male. Soprattutto nella zona nevralgica del campo, i centrocampisti a disposizione di Gattuso sembrano inadatti ad alzare l’intensità del pressing.

Forse proprio a causa del passo cadenzato e monocorde, gli azzurri preferiscono aspettare sotto la linea della palla e tentare di dominare la partita attraverso il possesso.

In questo contesto, la gestione di mediani e trequartista non ha denotato brillantezza.

Demme e Zielinski da coinvolgere maggiormente

Perché l’equilibrio complessivo del blocco di costruzione è claudicante ogni qual volta Demme viene escluso dall’undici titolare.

Il gioco posizionale del tedesco favorisce la risalita dal basso in assoluta sicurezza, in virtù della posizione che l’ex Lipsia assume rispetto ai compagni di reparto. Resta sempre in diagonale, per appoggiare la manovra oppure ricevere lo “scarico”, svolgendo al contempo, il compito di sostegno e filtro in interdizione.

Tutte situazioni che Fabiàn Ruiz soffre tremendamente. In particolare, quando viene pressato alto, fin dentro la propria trequarti.

Lo stesso Zielinski è meno devastante del solito, agendo da trequartista invece che da mezz’ala. Il polacco non ama giostrare spalle alla porta. Mentre si esalta negli spazi, quando può macinare il suo classico calcio, fatto di accelerazioni e strappi.

Dal canto suo, Ringhio qualche errore l’ha commesso. Specialmente nelle letture.

Napoli, poco esplorata l’ampiezza

Contro il Torino, restando all’ultimo match, Rino ha schierato laterale sinistro il rientrante Hysaj. Chiaramente, l’albanese, piede inverso, sulla fascia mancina non garantiva la spinta costante ad alimentare il gioco in coppia con Insigne. Una catena inattiva, dunque. Che, al contrario, avrebbe dovuto mettere a suo agio Petagna, con tanti suggerimenti dal fondo.

A proposito di ampiezza. Rinunciare a Lozano è delittuoso. El Chucky punta l’uomo e crea continuamente superiorità numerica. L’unico, tra l’altro, ad avere nel dna questa abilità nell’attaccare la profondità, dopo aver spostato la palla con uno stop orientato, aprendo sostanzialmente la compattezza difensiva degli avversari.

Gli altri due interpreti del ruolo, Insigne e Politano, giocando a piede invertito, sono naturalmente portati a rientrare sull’arto dominante, stringendo internamente al campo. Finendo irrimediabilmente nel traffico generato dall’atteggiamento stretto e corto opposte agli azzurri, proprio per disinnescarne l’efficacia tra le linee.

Insomma, al netto di qualche scelta rivedibile, chiedere la testa del mister è inimmaginabile. Non fosse altro che all’orizzonte ci sarebbero ben poche alternative plausibili. Sempre che, sia ben inteso, non si voglia cavalcare l’onda del ritorno di fiamma romantico (Mazzari o Sarri), piuttosto che l’improbabile chiamata estemporanea (Semplici).

Nondimeno, le potenzialità per far bene ci sono tutte. Ed il Napoli merita comunque di essere considerato a pieno titolo una delle principali contenders. Almeno a rientrare tra le cd. Fab Four.

La sensazione, tuttavia, rimane quella di una squadra che debba sforzarsi di andare oltre le proprie difficoltà. Crescere intorno ad un progetto tattico maggiormente funzionale agli uomini che ne compongono la rosa.

Affinchè aumenti la consapevolezza della propria forza. Ed in maniera esponenziale, pure le ambizioni.

