Il cambio gioco è l’alternativa del Napoli alla costruzione bassa

Nel giro di pochi mesi, il Napoli è passato dall’essere considerato uno dei candidati più credibili ad insidiare le pretendenti allo Scudetto, a delusione dell’intera Serie A.

Nel motivare le ragioni alla base di questa incredibile inversione nei pronostici, gli addetti ai lavori tendono ad accentuare gli aspetti maggiormente negativi del gioco degli azzurri.

Forse troppo ancorato alla costruzione dal basso, per sdoganarsi e proporre un calcio alternativo. Orientato a produrre qualcosa di diverso dalla semplice risalita della palla da dietro.

Non solo costruzione dal basso

Eppure, gli azzurri avrebbero nel loro bagaglio tecnico-tattico altre soluzioni.

Continuare a fossilizzarsi sul tentativo di dominare le partite attraverso il possesso è sicuramente funzionale ad attirare in avanti l’avversario. Una strategia propedeutica alla creazione di spazi in profondità, alle spalle dell’ultima linea dei difendenti.

Almeno per il momento, il Napoli ha accantonato l’idea di attaccare con rapide accelerazioni o immediate verticalizzazioni. D’altronde, i continui infortuni di Osimhen sconsigliano questo tipo di atteggiamento. Concreto e speculativo.

Nondimeno, come ampiamente dimostrato pure con il Benevento, la squadra di Gennaro Gattuso è capace di fare altro, con il pallone tra i piedi. Non soltanto gestirne il ritmo attraverso uno sterile e improduttivo giropalla.

Effettivamente, domenica scorsa, il Napoli ha insistito su una situazione certamente in controtendenza rispetto al principio che ispira la filosofia di Ringhio.

L’uscita palla al piede rimane una opzione irrinunciabile. Ma da compulsiva ossessione, pare essersi evoluta dal punto di vista creativo.

Così, lo sviluppo della manovra viene arricchito da altre soluzioni. Eseguendo e supportando il possesso, con l’utilizzo del cambio campo.

Sia ben inteso, non la semplice rivisitazione nostalgica di un calcio d’altri tempi, fossilizzato sul concetto di “palla lunga e pedalare”.

Il Napoli cambia gioco e apre il campo

Nel derby, infatti, ribaltare il fronte del gioco non è stato affatto casuale. Al contrario, ha significato esaltare le attitudini di alcuni azzurri. Per caratteristiche, portati a dare ampiezza e sfruttare le catene laterali.

E’ innegabile che per ottimizzare al meglio questa giocata sia fondamentale la presenza in rosa di chi sia capace di costruire trame elaborate sugli esterni. Nonché, terzini abili nell’accompagnare in fascia la manovra.

Se c’è chi si smarca sul lato debole, necessariamente poi dovrà esserci il ribaltamento. Un filo sottile che connette sistematicamente le sponde opposte. Come se chi attivasse con facilità di calcio e precisione una parte del campo all’altra sapesse già l’epilogo della traccia.

Contro la squadra di Pippo Inzaghi, pur tenendo la palla per lunghi periodi, il Napoli si è mosso con coerenza, in ossequio alla strategia voluta dal suo allenatore.

Virtualmente indirizzata ad andare in sovrannumero, costruendo triangoli continui, a diverse altezze. Fino a costringere i sanniti a sovraccaricare un lato. Consapevoli di aver costretto i giallorossi a fare densità in zona palla, gli azzurri ne eludono la pressione, con un rapido cambio gioco.

A quel punto, la squadra scivola con un movimento armonico collettivo, ribaltando il fronte.

Determinante, per sfruttare il campo in tutta la sua ampiezza, il recupero di Ghoulam e Mertens.

Quantità e qualità in mediana

Ma saranno i centrocampisti a diventare imprescindibili nel calcio che vorrà proporre il Napoli da qui in avanti. Dal dinamismo di Zielinski, associato alle innegabili qualità di Fabiàn Ruiz, oltre all’apporto quantitativo di Bakayoko, dipenderà l’equilibrio di una mediana bilanciata, nelle due fasi in cui si articola il gioco.

Collaborare nella risalita della palla dal basso, responsabilizzarsi affinchè si possa dare respiro alla manovra. Assumersi l’onere di ripiegare a protezione della zona centrale, assorbendo le transizioni difensive. Questo chiederà Gattuso ai suoi midfielders.

Insomma, il possesso esasperato non deve essere considerato l’unico modello possibile, per tentare di rimanere agganciati al treno che porta alla Champions League.

Un obiettivo da conseguire, incentivando un calcio diverso da quello praticato finora…

Per approfondire

Segui anche PerSempreCalcio