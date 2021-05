Napoli-Cagliari: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Napoli e Cagliari sono ad un bivio, Il classico testacoda dove l’una e l’altra inseguono i rispettivi obiettivi stagionali. Con l’aggravante, se dovessimo considerarla poi tale, di conoscere in anticipo i risultati di alcune tra le dirette concorrenti, tanto per un posto Champions, quanto in ottica salvezza.

Partenopei e sardi stanno vivendo un periodo di forma smagliante. I padroni di casa, dopo il ko contro la Juve, hanno collezionato tre vittorie e un pareggio, mentre gli ospiti si sono rimessi in piedi grazie ai nove punti in tre partite, frutto dei successi consecutivi contro Parma, Udinese e Roma.

Qui Napoli

Ritorni importanti per Gennaro Gattuso. Orientato comunque a fare un paio di cambi, nell’ottica di sfruttare ampiamente le rotazioni, in vista della volata finale. Ringhio pare abbia le idee chiare sulla formazione da schierare oggi pomeriggio. Gratificato dal rientro di Manolas e Fabiàn Ruiz.

Il greco ha scontato il turno di squalifica con il Torino e tornerà ad occupare il posto al centro della difesa, in coppia con Koulibaly.

Lo spagnolo, inizialmente in panchina lunedì scorso contro i granata, si riprende una maglia da titolare, sistemandosi accanto a Demme, nel consueto binomio di mediani.

In attacco Osimhen insidia Mertens e Lozano fa lo stesso con Politano. Insomma, soluzioni alternative e una discreta abbondanza, soddisfano le esigenze dell’allenatore partenopeo di operare una adeguata turnazione, dividendo il minutaggio in prima linea.

Continua a rimanere in infermeria David Ospina. Non arrivano buone notizie circa il recupero del portiere colombiano, che in settimana ha continuato a lavorare a parte, rispetto al gruppo, alternando terapie a palestra.

Qui Cagliari

Nella consueta conferenza stampa della vigilia, Semplici ha sottolineato quanto sarà importante affrontare il match con grande rispetto per il Napoli, ma pure con la consapevolezza di voler mettere in campo le qualità tecniche della squadra, indipendentemente dal nome dell’avversario. La necessità di fare punti, a maggior ragione dopo il risultato dell’anticipo, che ha visto sconfitto il Benevento, suggerisce dunque un approccio propositivo e non speculare.

I sardi perdono Marin per squalifica. In difesa, ballottaggio tra l’ex Juventus Rugani e Ceppitelli. Con quest’ultimo favorito. L’altro dubbio è Deiola-Zappa. Alla fine dovrebbe spuntarla il primo.

In attacco l’ex Pavoletti parte favorito su Simeone.

La più grossa incognita è relativa al portiere. Cragno sta bene, ha recuperato dopo il Covid. Ma con Vicario tra i pali, dimostrandosi sicuro, attento e affidabile, i rossoblù hanno incamerato tre vittorie di fila.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabiàn Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso.

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Duncan, Deiola, Lykogiannis; Nainggolan, Joao Pedro; Pavoletti. Allenatore: Semplici.

Segui anche persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati