Napoli-Cagliari, ultime dai ritiri e probabili formazioni

Adesso il Napoli vuole meritarsi la possibilità di accorciare in classifica, ripartire anche in campionato, dopo la qualificazione agli ottavi di Champions. Il ritardo dalla capolista Inter per i Campioni d’Italia è già consistente. Ecco perché gli azzurri non possono più incappare in ulteriori passi falsi casalinghi. Sarebbe un segnale importante inviato alla concorrenza, ma soprattutto permetterebbe, a tre giornate dalla fine del girone d’andata, di avvicinarsi sensibilmente ai nerazzurri. Però sulla strada della squadra partenopea c’è un Cagliari in fiducia, reduce dalla vittoria in pieno recupero contro il Sassuolo.

Qui Napoli

Un solo dubio per Walter Mazzarri: Il ko di Elmas e l’affaticamento muscolare di Zielinski suggeriscono all’allenatore toscano di immaginare un’alternativa a centrocampo. Si profila all’orizzonte, dunque, un inedito ballottaggio tra Cajuste e Gaetano. Affiancati dai titolarissimi, Anguissa e Lobotka.

Per il resto, scelte di formazione indirizzate verso il tradizionale 4-3-3. Perdurando l’emergenza sulla corsia mancia, con Olivera e Mario Rui ancora inabili, Natan confermato a sinistra. E difesa completata da Juan Jesus e Rrahmani centrali, più Di Lorenzo a destra.

In attacco, classico tridente formato da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Probabile formazione

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.

Qui Cagliari

Pre gara dolceamaro per Claudio Ranieri, che può sorridere, avendo recuperato Makoumbou, al contempo, deve rinunciare a Shomurodov, causa una frattura del secondo metatarso del piede destro.

Il tecnico pare orienatato a dirottare Nandez sulle tracce di Kvara. L’uruguagio agirà da terzino destro, con Augello dall’altra parte. In mezzo alla difesa, Goldaniga e Dossena, davanti a Scuffet.

A centrocampo c’è Prati, con Makoumbou e Jankto. Viola (favorito…) e Mancosu si giocano il posto da trequartista, alle spalle di Luvumbo e Lapadula, ormai pienamente recuperato.

Probabile formazione

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Jankto; Viola; Lapadula, Luvumbo. Allenatore: Ranieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati