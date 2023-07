Napoli, caccia al centrocampista: Lo Celso torna di moda

Con il ritorno di Ndombele al Tottenham, nelle rotazioni dei centrocampisti, al Napoli viene numericamente a mancare una pedina. Allungare le rotazioni in mezzo al campo, dunque, sarà uno dei primi tasselli su cui dovrà lavorare Mauro Meluso.

Il nuovo diesse potrebbe orientarsi su un vecchio pallino, finito al centro del mirino anche la scorsa estate. Vale a dire Giovani Lo Celso.

Innanzitutto c’è da capire che tipo di operazione vogliono imbastire gli Spurs. L’argentino – titolare di uno stipendio abbastanza alto (4,3 milioni di euro) -, ha il contratto in scadenza nel 2025. Ergo, i londinesi non sono obbligati a venderlo in questa sessione di mercato, onde evitare di perdere (parte…) del capitale investito. Tuttavia, dopo una stagione e mezza “parcheggiato” al Villareal, Lo Celso vorrebbe cambiare aria.

Uno scenario che potrebbe trasformarlo nell’uomo giusto per allargare la rosa, e mettere la freccia nelle preferenze degli azzurri. Il giocatore sarebbe solo in attesa di un accordo tra le parti. Che, almeno attualmente, appare in là dal concretizzarsi.

A complicare la chiusura del cerchio, la formula dell’operazione. Perché il Tottenham pretende la cessione a titolo definitivo. E chiede 25 milioni di euro. Il Napoli, al contrario, sembra maggiormente interessato al prestito con diritto di riscatto, sullo stile degli affari conclusi proprio con il Tottenham per Ndombele e come due anni fa, quando si assicurò Anguissa dal Fulham.

Nondimeno, da Castelvolturno valutano pure la possibilità di sedersi al tavolo e strappare un prezzo migliore, intorno ai 15 milioni, inclusi bonus vari e assortiti. Una differenza ancora notevole tra domanda e offerta.

Piccola nota a margine. Su Lo Celso la concorrenza è agguerrita: piace a Betis e Aston Villa. Ovviamente, qualora i Campioni d’Italia decidessero di affondare il colpo, l’argentino non avrebbe dubbi su quale maglia scegliere.

