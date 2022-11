Napoli caccia a vice Lobotka

Napoli alla ricerca di un vice Lobotka, vero insostituibile nell’undici di Spalletti. Ad oggi i partenopei hanno fatto a meno di Osimhen, di Rrahmani e Kvaratskhelia, ma sul faro del centrocampo napoletano non sono state trovate alternative. Ci sarebbe Diego Demme, ma dopo l’infortunio si è visto pochissimo e non è detto, che già nella prossima sessione di mercato, chieda la cessione.

Cristiano Giuntoli, in questo caso avrebbe messo nel mirino alcuni giocatori, uno di questi è Miguel Crespo da Silva: 26 anni, playmaker portoghese. Fisico imponente, ottimi piedi, potrebbe fare le veci di Lobotka all’occorrenza, attualmente in forza al Fenerbahce, ha un valore di mercato da 10 mln di euro. Sempre dal club turco è sotto osservazione, Ferdi Kadioglu: talentino olandese, 23 anni, posizionabile tra il centrocampo e la trequarti, con abilità nello scatto e nel dribbling, un destro, anche il suo cartellino oscilla sui 10 milioni. Infine c’è anche Arda Guler, diciassette anni, trequartista molto promettente, vanta già delle presenze in campionato ed Europa league. Per ora il suo cartellino ha un valore accettabile, ma già le attenzioni di Tottenham e PSG, potrebbero far salire in fretta la quotazione. Inserito dal Guardian, nella classifica dei migliori 60 talenti, nati nel 2005. Poi c’è la situazione Pafundi, fresco di esordio in Nazionale. Il papà è un grandissimo tifoso del Napoli, il che non guasta, dunque sognerebbe di vedere il figlio indossare la maglia azzurra. Anche Simone Pafundi, ha simpatie partenopee, ragion per cui, Giuntoli ha chiesto un opzione sul ragazzo, al club friulano. Per l’ex DS azzurro, Pierpaolo Marino ricorda Roberto Baggio: “Ha il passo e le caratteristiche tecniche di Roberto, a quell’età. Tutti i paragoni ora sono azzardati, ma il talento che ha, porta a farli”. Parole importanti, da un grande esperto di giocatori, che De Laurentiis conosce bene. Ha solo 16 anni, l’altezza di un metro e 66 centimetri ricorda i grandi del passato, ha un costo di cartellino attualmente irrisorio, ma per chi lo vorrà, bisognerà muoversi per tempo.

Altro nome di casa Udinese che piace molto agli azzurri, soprattutto dopo il gol al Maradona è quello di Lazar Samardzic. Centrocampista di grande qualità, che ha già ricevuto l’investitura di Luciano Spalletti:”parliamo di un top, uno alla Zielinsky..”

Pagato 3 milioni dal Lipsia nel 2021, oggi ne vale 20-25 almeno. Il club partenopeo lo segue per la prossima stagione, i buoni rapporti con l’Udinese, possono facilitare l’operazione.

Nel frattempo è stato raggiunto un accordo, almeno verbale, tra il Napoli e l’entourage di Stanislav Lobotka: contratto di quattro anni a 3 mln netti a stagione, più opzione per il quinto anno a 2,5 milioni. Il giocatore percepirà anche un bonus alla firma, da 2 milioni di euro. Nonostante il primato in classifica, il club campano continua a lavorare alacremente, per consolidare il presente e programmare il futuro.

