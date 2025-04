Napoli, bravata nella notte: intrusione allo Stadio Maradona (VIDEO)

Non sono state belle scene quelle pubblicate via social in un diventato video virale a Napoli dell’intrusione. La scorsa notte, infatti, due giovani si sono introdotti in scooter nello Stadio Maradona, grazie ad una fessura. I due hanno pubblicato un video mentre giravano indisturbati sul terreno di gioco.

Il giro sulla pista di atletica che si sono concessi i ragazzi, ha creato indignazioni in molti, soprattutto per la poca sicurezza della struttura. Il portavoce di questo movimento è stato il parlamentare Francesco Borrelli del partito Alleanza Verdi-Sinistra:

“Chiediamo immediate verifiche affinché questa vicenda sia chiarita. In ogni caso da parte di questi soggetti è stata data una grande prova di spregiudicatezza e menefreghismo, che dimostra come alcune persone si sentano in diritto di poter fare ciò che vogliono restando impuniti”.

Una domanda che ha posto il parlamentare, è quella che in molto si stanno facendo in queste ore a Napoli dopo l’intrusione dei due: “Mi chiedo come sia possibile che queste persone sono riuscite ad introdursi all’interno dello stadio del Napoli in piena notte e per di più a bordo di uno scooter. Mi chiedo come abbiano fatto ad aprire i cancelli senza che nessuno li fermasse. Quale sicurezza viene garantita a tutela di un bene pubblico così importante?”.

Non è mancata l’ironia social dopo la pubblicazione del video dei due ragazzi, visto che in molti hanno subito sottolineato come i due stiano facendo le prove generali per lo Scudetto del Napoli. Potete vedere il video pubblicato qui sotto:

https://twitter.com/ilmeridianonews/status/1916074042886410252