Napoli-Bologna: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Napoli e Bologna chiudono il programma della decima giornata di Serie A. Gli azzurri vogliono tornare a vincere, per rimanere agganciati al primo posto in classifica. La vittoria del Milan contro il Torino impone un solo risultato se gli azzurri vogliono non perdere contatto dalla vetta.

I felsinei, invece, devono fare i conti con un calendario tutt’altro che agevole. Dopo aver affrontato proprio i rossoneri, infatti, gli tocca sfidare l’altra capolista.

Qualche dato statistico interessante: quella di Luciano Spalletti è la miglior difesa d’Europa, alla pari del Chelsea di Tuchel, con soli 3 gol incassati in 9 partite. La squadra di Mihajlovic, invece, non ha ancora vinto in trasferta.

Qui Napoli

Spalletti siederà in tribuna per l’espulsione contro i giallorossi. L’uomo di Certaldo pare che stia meditando sulla possibilità di concedere un turno di riposo a qualcuno. In ogni caso, guai a parlargli di turnover. Solita staffetta sul lato destro del tridente di trequartisti: Lozano potrebbe rilevare Politano dal 1′. Anche Demme reclama spazio. In quel caso, a rifiatare dovrebbe essere uno dei due titolarissimi – Fabiàn Ruiz o Anguissa – che compongono il tandem in mediana.

Tra i pali ci sarà ancora Ospina, con la difesa impostata su Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. Ancora indisponibile Manolas a causa di un infortunio muscolare. Confermato Zielinski, senza trascurare tuttavia una piccola possibilità per Mertens.

Qui Bologna

Guaio Arnautovic per la trasferta all’ombra del Vesuvio: l’attaccante, uscito acciaccato dalla gara col Milan per un fastidio muscolare, non figura nella lista dei convocati. Del resto, Mihajlovic aveva già fatto intendere in conferenza stampa quanto la situazione dell’austriaco lo preoccupasse. Assenti anche Viola, Bonifazi, Kingsley e i due squalificati, ovvero Soriano e Soumaoro.

Allora, il tecnico inizialmente alle spalle dell’unica punta Barrow, dovrebbe lanciare Orsolini. Oppure potrebbe affidarsi a Emanuel Vignato.

Mentre in difesa potrebbe avere una opportunità Binks, in ballottaggio, però con Skov Olsen per una maglia da titolare. Chiaramente, se dovesse giocare il danese a tutta fascia, a centrodestra retrocederebbe De Silvestri, con Medel e Theate a comporre il terzetto di centrali difensivi. In mezzo al campo Schouten con Dominguez e Svanberg.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabiàn Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Spalletti (squalificato), in panchina Domenichini.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; De Silvestri, Medel, Theate; Skov Olsen, Dominguez, Schouten, Svanberg, Hickey; Barrow, Orsolini. Allenatore: Mihajlovic.

