Napoli blocca il vice Lukaku.

Il reparto offensivo azzurro, come già evidenziato, nelle ultime partite ( zero gol tra Atalanta ed Inter), sta facendo fare delle valutazioni in casa partenopea.

Le condizioni di Lukaku, poi, destano delle perplessità, tant’è che Giovanni Manna, si starebbe già muovendo per il prossimo mercato.

Nel mirino del DS azzurro è finito, l’attaccante del Parma, Bonny, sul quale è piombata anche la Juventus.

Secondo quanto riportato anche da Il Mattino, il Napoli avrebbe già l’accordo con l’entourage del calciatore francese, che tra l’altro ha lo stesso procuratore di Lukaku, Pastorello.

Il Parma vorrebbe trattenere il suo attaccante fino a Giugno, ma gli azzurri pressano per Gennaio.

Su di lui si è espresso, anche l’ex calciatore Alberto Di Chiara, che prevede per Bonny, un futuro in una big europea.

Antonio Conte evidentemente, deve essere rimasto folgorato dal calciatore, quando creò seri problemi alla difesa azzurra, nella sofferta vittoria col Parma, al Maradona.

Quella fu anche la prima partita di Lukaku, in maglia azzurra, ma da allora l’attaccante belga, non è riuscito ad essere incisivo, per l’attacco azzurro.

Qual ora il club di De Laurentiis, lasciasse partire Simeone in Gennaio, Bonny sarebbe la prima scelta, per il ruolo di vice Lukaku.

Il CT del Belgio, Tedesco, come già De Rossi, la scorsa stagione, parla di un’infiammazione cronica per Lukaku al ginocchio. Potrebbe essere questo il motivo di una non perfetta condizione fisica, per Big Rom, che ne conpromette il rendimento sul campo. Per la sfida contro la Roma, in ogni caso, Lukaku sarà disponibile, sarà a Conte poi decidere, se impiegarlo nell’undici titolare.