Napoli: blindare Kim e puntare Brekalo

Napoli vuole blindare Kim e puntare Brekalo. Non vuole lasciare nulla di intentato, in un’ annata troppo importante, la società di De Laurentiis, dopo aver ufficializzato l’acquisto di Gollini, lavora sul futuro.

Primo obiettivo alzare la clausola di Kim Min-Jae, attualmente di 48 milioni. Nelle ultime settimane, sul difensore azzurro, sono cresciute le attenzioni di club importanti, come PSG e Manchester United.

Il DS Giuntoli, ha recentemente dichiarato che la clausola di Kim è variabile, il club lo ritiene incedibile, ma nei 15 giorni di Luglio, un club estero potrebbe portare via il coreano da Napoli. La dirigenza partenopea, vuole alzare la clausola da 48 a 65 milioni di euro, ritoccare il contratto del difensore, attualmente guadagna 2,5 milioni, per far accettare la proposta allo staff di Min-Jae. Il Napoli ha già mosso i primi passi in questa direzione, ora attende una risposta, per definire la questione prima dell’estate.

Non finisce qui però il mercato degli azzurri, si lavora per portare Brekalo in maglia azzurra, già a Gennaio. L’attaccante esterno, attualmente gioca nel Wolfsburg, arriverebbe come alternativa a Kvaratskhelia. Anche l’Udinese è sulle sue tracce, ma il club campano è in vantaggio. Si potrebbe chiudere in questi ultimi giorni di mercato, ma si dovrebbe liberare un posto in rosa, il prescelto sarebbe Zerbin, che piace al Bologna.

Secondo l’esperto di Sky, Gianluca Di Marzio, il croato avrebbe scelto il Napoli, l’Udinese però ha il vantaggio del tempo, non dovendo liberare un posto in rosa, più la necessità di sostituire l’infortunato Deloufeu.

Le possibilità a questo punto sono due: prendere il giocatore adesso e lasciarlo in Germania fino a Giugno, cedere Zerbin. Il giovane esterno sinistro, nel caso sarebbe girato al Bologna, ma solo in prestito.

Anche la Fiorentina è fortemente su Brekalo, per infoltire l’attacco. Il croato è un’ala che può giocare sia a sinistra che a destra, quest’anno in Bundesliga non ha segnato nessun gol. Per lui anche un’esperienza al Torino, due anni fa, con 7 reti all’attivo.

Non sarebbe un’estrema necessità per il club azzurro, già coperto in quel ruolo, ma con il rischio di perdere Lozano a fine stagione. Il solo interessamento del Napoli, in ogni caso sul giocatore, conferma che Spalletti, non veda Raspadori adatto in quel ruolo. Ci sono ancora cinque giorni di mercato, prima della chiusura, non è detto che Giuntoli non piazzi un altro colpo, dopo quello di Gollini. Di soldi ne girano pochi, questo è vero, ma ad oggi, il Napoli è la società, che più ha fatto muovere qualcosa.

