Esame d’Italiano? Sicuramente esame decisivo per il Napoli nella gara di sabato contro lo Spezia, perché il bonus pareggio è già stato giocato domenica scorsa. Ora per la matematica Champions League non sono più concessi passi falsi. Vero è che il calendario può essere duro anche per le altre. A cominciare da Juventus-Milan di domenica sera, che inevitabilmente favorirebbe l’undici di Gattuso con qualsiasi risultato. Sia ben inteso, a patto che il Napoli vinca il confronto con i liguri.

E non sarà per nulla una passeggiata vista la cazzimma che mettono in campo le squadre con l’acqua alla gola; tra l’altro l’infortunio di Koulibaly e la positività al Covid per Maksimovic lasciano la difesa con due soli centrali disponibili, sperando che con i prossimi tamponi non emergano ulteriori positività. La difesa spezzina è una delle peggiori della serie A, un dato da non sottovalutare visto che il Napoli oppone uno dei migliori attacchi. Bisognerà chiudere l’incontro quanto prima per non rischiare un’altra beffa come quella contro il Cagliari.

Fabbri è stato lasciato a riposo questa settimana, evidentemente il gol annullato ad Osimhen ha pesato eccome sul giudizio degli organi AIA. Ciò non giustifica in ogni caso le disattenzioni ed il mancato cinismo nel chiudere le gare, in un momento cruciale del campionato dove non sono più ammessi errori…

Lo Spezia esprime un buon calcio

Si è parlato molto di Vincenzo Italiano come possibile tecnico futuro a Castel Volturno. Indubbiamente la sua squadra esprime un buon calcio ed è vicino ad una salvezza che vale uno scudetto, credo però che per le grandi piazze occorra altro, tra l’altro le ultime voci di corridoio lo danno vicino al Sassuolo. In ogni caso sarà importante non sottovalutare nulla dei liguri, visto quello che combino’ all’andata. Mancherà Nzola, non un’assenza di poco conto, ma come sappiamo la forza di questo gruppo sta nel collettivo.

La settimana che inizierà l’8 Maggio è la più importante dell’anno, con tre partite in sette giorni, bisognerà sfruttare la rosa che probabilmente al momento è la più completa come alternative rispetto alle concorrenti. Si comincia, dunque, sabato come i primi a giocare e con la testa giusta, augurandosi di non fare un esame di… Italiano alla Suarez!

