Napoli-Benevento: le scelte di formazione di Spalletti e Caserta

Preparare una partita di campionato durante la pausa per gli impegni delle Nazionali non è mai semplice. Specialmente se alla ripresa delle ostilità, è in programma un big match dal sapore mai scontato a queste latitudini. Così, nonostante debba fare a meno di un mucchio di titolari, Luciano Spalletti ha deciso di cominciare la settimana che porterà poi alla sfida con la Juventus calendarizzando un impegno amichevole di spessore.

Stasera, infatti, gli azzurri affrontano alle ore 21 il Benevento, al Maradona Stadium. Una sorta di prova generale in vista della partita contro la Vecchia Signora.

Ovviamente, il tecnico di Certaldo ruoterà tutti gli uomini rimasti a sua disposizione, garantendo una dose abbondante di minutaggio pure a qualche promettente giovane della Primavera, guidata da Nicolò Frustalupi.

Curiosità soprattutto sui due portieri, finiti loro malgrado sotto la lente di ingrandimento, pur senza volerlo. A tentare di mantenere la porta inviolata avverso gli attacchi degli Stregoni, questa sera si alterneranno Marfella e Idasiak. Per motivi diversi, candidati potenzialmente a giocare nei prossimi due impegni ufficiali dei partenopei: il primo in campionato con i bianconeri, il secondo, invece, nell’esordio del Napoli in Europa League.

Largo in difesa a Malcuit e Juan Jesus, che occupando i loro ruoli naturali, completeranno la linea a quattro assieme a Manolas e Mario Rui.

In mezzo al campo, probabilmente Spalletti affiancherà a disponibili Fabiàn Ruiz il talentuoso Antonio Vergara. Il classe 2003, nativo di Frattaminore è entrato nel settore giovanile del Napoli nel 2019. chi lo conosce bene, lo disegna come un centrocampista dalla spiccata propensione offensiva. Svelto di piedi, al netto di un fisico da corazziere – è alto 1,87 -, qualitativamente dotato.

Là davanti, un tridente da fare invidia a tante squadre di Serie A – Politano, Ounas e Lozano – che si muoveranno sulla trequarti alle spalle di Petagna.

Dal canto suo, il Benevento di Fabio Caserta potrebbe scegliere di schierarsi a specchio. Dunque anche per i giallorossi 4-2-3-1, e voglia di dare minutaggio a chi ha giocato finora meno.

Chiaramente, saranno assenti i quattro nazionali (Ionita, Glik, Lapadula e Di Serio). Spazio quindi a Gennaro Acampora, Moncini, nonchè ai titolarissimi Letizia e Barba.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Marfella; Malcuit, Manolas, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian Ruiz, Vergara; Politano, Ounas, Lozano; Petagna. Allenatore: Spalletti.

BENEVENTO (4-2-3-1): Paleari; Letizia, Barba, Pastina, Foulon; Calò, Acampora; Improta, Brignola, R. Insigne; Moncini. Allenatore: Caserta.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati