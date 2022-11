Napoli, bene la Champions: ora sotto con l’Atalanta, in attesa del sorteggio

Il Napoli può trarre un importante insegnamento dalla rocambolesca sconfitta contro il Liverpool, per il prosieguo del suo cammino europeo: in Champions League c’è un livello altissimo.

Controproducente distrarsi, regalare alcunché all’avversario di turno. Inammissibile, dunque, subire due gol in fotocopia. Nati da calcio d’angolo, gestiti con evidente sufficienza. Un cortocircuito emotivo, prima che tecnico-tattico, generato da cali di concentrazione vari e leggerezze assortite.

Leggerezze da evitare

Al netto del vantaggio acquisito all’andata, che garantiva comunque un margine importante, gli azzurri facciano tesoro degli ultimi – complicatissimi – minuti di Anfield. In futuro bisogna fare attenzione a non concedere più facili tap-in e comode seconde palle, senza dosi massicce di cattiveria agonistica, che finirebbero per complicare oltremodo le cose.

Del resto, non è tollerabile approcciarsi agli Ottavi, gare senza appello a eliminazione diretta, con leggerezza. Al contrario, sarà necessaria la giusta determinazione.

E’ pur vero che superare la fase a gironi, dominandola sul piano del gioco, rimane un traguardo considerevole. A patto, però, che non ci si accontenti. Bensì venga interpretato da squadra e società come un punto di partenza.

Sperando nell’urna benevola

Il prossimo step, quindi, deve essere orientato a consolidarsi nella Coppa dalle Grandi Orecchie. Servirà pazienza, programmazione e pure un pizzico di fortuna per costruire una robusta credibilità, tale da legittimare il Napoli nell’alveo ristretto dei principali Top Club d’Europa. Una dimensione che ancora non appartiene completamente agli azzurri.

Chiaramente, il passaggio ad un “nuovo” status non è necessariamente subordinato al sorteggio di Nyon. Tuttavia, lunedì prossimo, forte del primo posto nel Gruppo A, la squadra di Spalletti potrebbe approfittare di un’urna favorevole, che magari le faccia evitare la mina vagante PSG. Non che poi le tedesche Borussia Dortmund, Eintracht Francoforte o Lipsia siano maggiormente abbordabili.

In ogni caso, quello che deve confortare l’uomo di Certaldo è la solidità della prestazione collettiva, al cospetto di un marpione come Jürgen Klopp. Oltre alla personalità palesata da un paio di “rincalzi” (Olivera e Østigård), in un contesto ambientale nient’affatto semplice.

A Bergamo un Napoli consapevole

Tutte cose spendibili in vista della gara con l’Atalanta. Una delle sfide più interessanti ed equilibrate che offre il calendario in prossimità della sosta per il Mondiale in Qatar.

In questa fase, se guardiamo al valore assoluto della sfida di Bergamo, allora salta immediatamente all’occhio quanto vicine possano essere le ambizioni di orobici e partenopei. Si avverte nitida la sensazione che possa essere un crocevia importante per entrambe, reduci da uno scintillante avvio di stagione.

