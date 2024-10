Napoli bene così! Con questo spirito tutto è possibile

Antonio Conte non ha nascosto la soddisfazione dopo la vittoria contro il Lecce. Secondo lui molto più netta di quello che dica il punteggio.

“Abbiamo calciato tanto verso la porta avversaria e fatto un buon possesso palla. Non abbiamo sofferto come ad Empoli, di certo non è stata una vittoria sporca bensì meritata e dominata”.

In effetti, il Napoli ha preso subito il controllo della partita, e non lo ha praticamente lasciato più. Non trovando però alcuno spazio libero, al cospetto di un avversario solido ed equilibrato, nient’affatto allo sbando come poteva suggerire la scoppola subita nel turno precedente per mano della Fiorentina. Gotti ha dimostrato di avere un gruppo competitivo in ottica salvezza, al netto di quanto la classifica attuale lasci intendere.

La solitudine di Lukaku

Pur non pressando in maniera esasperata il primo possesso dei padroni di casa, i salentini si difendevano con un blocco basso assai compatto e organizzato, che ha creato non poche grane agli azzurri. Un problema difficilmente aggirabile se non alzi subito il ritmo, pur invadendo con una certa costanza la trequarti altrui. Nondimeno, pare riduttivo attribuire soltanto alla mancanza di intensità la capacità di verticalizzare. Lo specchio delle difficoltà palesate dalla squadra partenopea è tutto nella prestazione del tridente offensivo.

Abbastanza indicativo che Lukaku abbia ricevuto pochi palloni, ed esclusivamente spalle alla porta. Big Rom resta un maestro nel proteggere l’attrezzo col corpo, sublime nel nasconderlo agli intercetti di Baschirotto. Complicato, in tal senso, riuscire a bullizzarlo. Se la solitudine del centravanti – in giornata infelice negli ultimi sedici metri – è un tema che si ripropone da qualche settimana, lecito chiedersi tuttavia se i due esterni potevano apportare un contributo migliore. Perché le difficoltà non arrivano mai da sole.

La timidezza degli esterni

Può apparire una spiegazione banale, ma Ngonge e Neres non sono stati all’altezza delle aspettative. Evidente che non si incastrassero perfettamente col modulo scelto da Conte. Che ormai sta assestando il Napoli su un 4-2-3-1 assai fluido, che varia invece di rimanere lineare in base ai movimenti dei suoi interpreti.

Magari gradevole il belga, nei duelli individuali. Comunque insufficiente nella gestione della fase di non possesso: là non ha offerto una copertura adeguata, costantemente in ritardo nel chiudere gli inserimenti lungo linea di Dorgu. Insomma, un pesce fuor d’acqua. Il calcio è così, talvolta sa essere brutale nelle sue dinamiche, specialmente in regime di turnover.

Anche il brasiliano ha fatto storcere un po’ il naso. Nel suo caso, c’è un aspetto tattico da rimarcare. Entrava spesso dentro al campo, smarrendosi in una posizione che non sembra gli sia congeniale. Occupare il corridoio intermedio dovrebbe facilitare la risalita dal basso attraverso le sovrapposizioni di Olivera, presupposto per rifinire l’attacco con un cross. Peccato che l’uruguagio, pur avendo nel suo bagaglio tecnico questo tipo di giocata, l’abbia esplorata raramente. Allora non è un caso che le cose siano sensibilmente migliorate con i cambi, prima Politano e dopo Kvaraskhelia.

