Napoli, Behrami: “Tudor ha la personalità per guidare il Napoli, sfida adatta a lui”

Il Napoli potrebbe cambiare guida tecnica dal momento che il rendimento della squadra, guidata dal francese Rudi Garcia, ha deluso sia la piazza che le aspettative del presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis.

I nomi caldi per un eventuale post Garcia sono quelli di Antonio Conte, Igor Tudor e Marcelo Gallardo, ex allenatore del River Plate.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista del Napoli Valon Behrami ha parlato dell’attuale situazione dei campioni d’Italia e in particolare di Igor Tudor, suo allenatore ai tempi dell’Udinese, come riportato da TMW.



“Tudor non ha paura di niente e avrebbe la personalità per guidare questo Napoli in corsa. Sarebbe una di quelle sfide adatte a lui.

Oltre a non guardare in faccia a nessuno, è uno che a livello fisico pretende tantissimo, un po’ come Gasperini e Juric. Allenamenti sempre ad alta intensità e ai duemila all’ora, anche con la palla.

Lo scorso anno il leader riconosciuto era Spalletti, uno che a volte ha pure allontanato Osimhen dall’allenamento… In quest’avvio, invece, i giocatori protestano quando vengono sostituiti e sbagliano perché è facile comportarsi così quando l’allenatore è nel mirino. Non credo che tutte le colpe siano di Garcia: il Napoli ha perso anche il d.s. Giuntoli, un dirigente di peso”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati