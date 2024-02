Napoli-Barcellona: le formazioni ufficiali

Alle 21 il Napoli torna a giocare in Champions League. Guidato dal nuovo allenatore Calzona ospita il Barcellona di Xavi in una gara chiave per entrambe le squadre. Il Napoli cerca la vittoria per risollevare la stagione deludente e trovare punti preziosi in ottica mondiale per club. Il Barcellona, invece, dopo aver perso la Supercoppa, essere uscito dalla coppa del re e con distacco sempre più ampio in campionato dal Real capolista, punta tutto sulla massima competizione europea.

Ecco gli 11 titolari scelti da Francesco Calzona

1 Alex Meret

5 Juan Jesus

9 Victor Osimhen

13 Amir Rrahmani

17 Mathías Olivera

21 Matteo Politano

22 Giovanni Di Lorenzo

24 Jens Cajuste

68 Stanislav Lobotka

77 Khvicha Kvaratskhelia

99 André-Frank Zambo Anguissa

Ecco invece l’11 scelto da Xavi:

1 Marc-André ter Stegen

2 João Cancelo

4Ronald Araújo

5 Iñigo Martínez

8 Pedri

9 Robert Lewandowski

15 Andreas Christensen

21 Frenkie de Jong

22 İlkay Gündoğan

23 Jules Koundé

27 Lamine Yamal

