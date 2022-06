Napoli- Barak : “stand-by, Setti chiede 20 milioni…”

Antonin Barak, centrocampista dl Verona, e uno dei tanti calciatori attenzionati dal Napoli, anche se Il quotidiano ‘L’Arena‘ oggi in edicola, parla di una trattativa in fase di “stallo“. Si direbbe, infatti, che il presidente dell’ Hellas Verona, Maurizio Setti, chieda 20 milioni di euro, mentre il Napoli non andrebbe oltre i 12 milioni. Ne sapremo di piu’ nei giorni a venire, consapevoli che il calciatore sarebbe ben accetto dal tecnico azzurro Spalletti.

