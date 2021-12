Napoli Atalanta secondo i quotidiani sportivi partenopei

Stasera alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona, il Napoli di Luciano Spalletti affronterà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, in quello che si preannuncia un vero big match in ottica primo posto. Due squadre in forma, come denotano gli ultimi risultati, ma troppe sono le defezioni in casa azzurra, primi tra tutti il capitano Lorenzo Insigne, Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly, oltre ai già noti Victor Osimhen e Frank Anguissa.

Analizziamo nel dettaglio il pre partita attraverso i principali quotidiani partenopei.

La Repubblica Napoli: il quotidiano sottolinea la carica di mister Spalletti, “Napoli contro l’emergenza“, il quale incita i 30 mila tifosi partenopei attesi questa sera allo stadio, lanciando messaggi di speranza: “Faremo bene lo stesso, con quelli che restano a disposizione. Ora è fondamentale stare uniti a protezione della squadra. Questo gruppo ha già dimostrato nei momenti di difficoltà quanto tiene a questa maglia”.

Il Mattino Napoli: “NAPOLI, NIENTE PAURA“, così il quotidiano sottolinea la carica del mister, che annuncia importanti novità in campo: ” Mertens contro l’Atalanta è il capitano, ci deve dare una mano, indicare la strada…”, passando poi alla difesa, con Juan Jesus che prenderà il posto del vice capitano Kalidou Koulibaly, queste le parole del mister: “Juan Jesus ha tutte le caratteristiche per fare i suoi compiti in maniera precisa“.

Corriere del Mezzogiorno Campania: “Dries Mertens la prima da capitano“, così esordisce il quotidiano che carica il talento belga il quale avrà un compito da uomo chiave come sottolinea Spalletti: “Ci deve indicare la strada…” ed aggiunge: “Anche se ci mancano capitano e comandante, abbiamo tanti altri ufficiali pronti ad affrontare l’Atalanta che può lottare per lo scudetto”. Parole del mister che caricano squadra e tifosi, attesi in 30 mila allo stadio, pronti a sostenere i giocatori in quella che si preannuncia una vera e propria battaglia sportiva.

