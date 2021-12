Napoli-Atalanta: i precedenti fanno ben sperare, ma servirà un’impresa per vincere

Dopo il pareggio in casa del Sassuolo per 2-2, il Napoli capolista è chiamato ad affrontare l’Atalanta allo Stadio Maradona. Gli orobici sono freschi della passeggiata col Venezia dove hanno ottenuto un semplice 4-0 con conseguenti tre punti in classifica. Gli uomini di Gasperini sono chiamati a battere una big per dimostrare di essere all’altezza della posizione di classifica che occupano, il quarto posto.

Chi arriva meglio alla partita?

A questa partita ci arrivano sicuramente meglio gli ospiti, i quali hanno praticamente tutta la rosa a disposizione a parte Robin Gosens. I nerazzurri non perdono da molto in campionato e non vogliono smettere di sognare avvicinando la capolista. Gli azzurri arrivano al big match sicuramente con molte più difficoltà, soprattutto perché nelle ultime settimane sono stati martoriati dagli infortuni. Pesano tantissimo le assenze sicure di Anguissa, Osimhen e Koulibaly con Insigne e Fabian in forte dubbio.

Gli ingredienti per tentare l’impresa

L’assenza di Luciano Spalletti sul terreno di gioco non sarà d’aiuto, ma Marco Domenichini saprà sicuramente cosa fare. Per portare a termine l’impresa di vincere servirà la partita perfetta da parte del Napoli, che dovrà sfruttare il fattore stadio. Infatti, i biglietti delle curve sono quasi completamente esauriti, pertanto si prospetta un’atmosfera caldissima all’impianto di Fuorigrotta.

I precedenti fanno ben sperare

Dall’inizio dell’era De Laurentiis ad oggi, Napoli ed Atalanta si sono affrontate ben 16 volte tra campionato e Coppa Italia all’ombra del Vesuvio. Gli azzurri sono usciti vincitori dal confronto 8 volte, il resto delle partite si sono concluse 4 volte in pareggio e le restanti 4 volte gli orobici hanno espugnato l’ex San Paolo. Per quanto riguarda le reti, i partenopei sono andati in gol 27 volte contro le solte 17 degli ospiti. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate nel tempio azzurro (in campionato) la partita è terminata col risultato di 4-1 in favore dell’allora squadra di Gattuso.

Leggi anche Napoli: emergenza infortuni con alle porte l’Atalanta

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati