Napoli-Atalanta, i bookie puntano sul fattore “Maradona”

Dopo il Milan, un altro test importante per il Napoli. Nell’undicesima di Serie A la copolista riceve al Maradona l’Atalanta per confermarsi in vetta contro una delle squadre più in forma del momento, reduce da quattro successi consecutivi. Come riporta Agipronews, gli esperti di Planetwin365 e Snai credono ancora negli azzurri, che in casa finora hanno sempre vinto: segno «1» offerto tra 2,04 e 2,10, mentre la vittoria ospite si gioca tra 3,62 e 3,75. Il pareggio, verificatosi solo una volta negli ultimi18 incroci di Serie A, è in lavagna a 3,25. Nelle ultime sette sfide tra Napoli e Atalanta in campionato per sei volte sono stati realizzati almeno tre gol: segno Over, dunque, avanti a 1,80 sull’Under, proposto a 1,90. Aumenta il divario tra Goal e No Goal, con la prima ipotesi in vantaggio 1,65 a 2,10 su Goldbet.

In ottica marcatori, si preannuncia la sfida tra Romelu Lukaku e Mateo Retegui, capocannoniere con dieci reti: il belga parte in pole a 2,50, mentre l’ex Genoa insegue in quota a 3,25.

Quote Scudetto

Oiù in generale, come riporta Agipronews, per i bookie: è il Napoli la vera antagonista dei campioni d’Italia in carica. Su Sisal e Planetwin365, infatti, la quota scudetto per gli azzurri vale ora tra 2,50 e 2,55, in netto calo rispetto al 5,50 di inizio stagione. E anche la distanza dall’Inter si fa più sottile: un altro tricolore di Inzaghi sale leggermente, offerto ora tra 1,90 e 2. A perdere terreno, invece, è la Juventus. Lo scudetto bianconero sale quindi da 5,80 a 7 su bet365, esattamente i punti che separano Thiago Motta dalla vetta. Stabile a 13 su William Hill la quota del Milan. Ad aver guadagnato posizioni è l’Atalanta, reduce da quattro successi di fila: l’ipotesi tricolore si gioca a 17.

