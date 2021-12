Napoli-Atalanta è una vittoria nella sconfitta

Ieri sera alle ore 20:45 è andato in scena il big match della 15ª giornata di campionato tra Napoli ed Atalanta allo Stadio Maradona. Gli azzurri sono usciti sconfitti dal match per 2-3 dopo aver rimontato lo svantaggio di 0-1 e avere sognato di vincerla.



Ad infrangere i sogni azzurri sono stati Demiral e Freuler. Entrambi hanno indovinato i gol della vita ed espugnato l’impianto di Fuorigrotta.



La mentalità è quella giusta

Contro qualsiasi aspettativa, il Napoli ha giocato una partita a viso aperto nonostante le assenze dei pilastri della rosa. Tutti si aspettavano un atteggiamento attendista ed un match basato sulle ripartenze. Così non è stato, Luciano Spalletti, nonostante il momento di evidente difficoltà a causa degli infortuni, ha deciso di tentare un nuovo assetto. Nonostante la novità, la squadra ha risposto bene proponendo un bel calcio e riuscendo il più delle volte ad eludere il pressing forsennato dell’Atalanta.





Quando gli episodi si rivelano decisivi

Purtroppo, come già scritto in precedenza, gli episodi sono decisivi per le sorti di una partita di calcio. Infatti, questa volta a ‘rovinare’ l’incontro è stato l’infortunio di Stanislav Lobotka, il centrocampista che dettava tempi di gioco in mezzo al campo ieri sera. Dopo la sua uscita dal terreno di gioco, gli azzurri sono apparsi un po’ più disordinati e facevano più fatica a tenere palla. Da quel momento sono arrivate le due reti decisive degli orobici.



Così come è stato con il Sassuolo quando Insigne, Fabian e Koulibaly hanno dovuto abbandonare il terreno di gioco a causa di infortuni muscolari. Purtroppo gli azzurri contano 8 reti subite in 4 partite (di cui 3 sono stati big match). L’emergenza non aiuta, ma l’atteggiamento della squadra è quello giusto.



Spalletti sta riuscendo in un’inversione di tendenza storica

Nell’era De Laurentiis, Spalletti è il primo allenatore che prova a mettere in atto un’inversione di tendenza. Il tecnico toscano, a differenza dei propri predecessori, non cerca alibi, ma soluzioni; non si lamenta delle seconde linee, ma propone sempre nuove idee per tirare fuori il meglio da ogni singolo membro della rosa; non si lamenta degli arbitraggi in conferenza, ma parla dei suoi calciatori e basta.



Queste caratteristiche possono sembrare banali, ma è così che si diventa grandi squadre!



Quando i ragazzi hanno seguito le indicazioni del tecnico giocando a viso aperto contro qualsiasi avversario, le cose sono sempre andate bene e, così, si può costruire un ciclo che in un paio di stagioni può diventare vincente. Pertanto, Napoli-Atalanta è una vittoria nella sconfitta, perché gli azzurri sono squadra vera e con gli attributi, perché non molleranno di un centimetro, nonostante tutte le difficoltà che potranno nascere, fino all’ultima gara della stagione.

