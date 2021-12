Napoli-Atalanta 2-3, LE PAGELLE: Ottima prova ma non basta

Le pagelle di Napoli-Atalanta 2-3 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2021/2022.

Il Napoli di Spalletti decimato dagli infortuni crolla per la prima volta in questa stagione davanti al pubblico del Maradona sotto i colpi di una cinica Atalanta di Gasperini.

Un gol per parte nel primo tempo, vantaggio firmato da Malinovskyi e pareggio a opera di Zielinski. Nella ripresa Mertens porta avanti i padroni di casa ma c’è il ribaltone con le reti di Demiral e Freuler che firmano la vittoria della Dea. Una sconfitta immeritata con la squadra che esce dal campo a testa alta: purtroppo le assenze hanno inciso tantissimo.

Napoli (4-3-3):

Ospina 6:

Reattivo in diverse occasioni e non è responsabile in occasione dei gol dell’Atalanta.

Di Lorenzo 6:

Viene schierato da centrale di destra, nonostante un po’ in difficoltà nei primi minuti, si adatta al nuovo assetto riuscendo a dare il solito contributo.

Rrahmani 5:

Non è Koulibaly e si vede, Zapata lo mette spesso in grossa difficoltà.

Juan Jesus 6:

Chiamato a sostituire Koulibaly, compito per niente facile. Fa alcuni errori di impostazione ma tiene botta alle incursioni bergamasche sino a quando non cede fisicamente.

Mario Rui 6,5:

Generoso, come lo è tutto il Napoli questa sera. Fa buone giocate in fase offensiva mentre in quella difensiva soffre un pò più del solito.

Malcuit 6:

Brillante in fase offensiva ma deve migliorare quella difensiva, protagonista dell’assist per Mertens.

Lobotka 6,5:

Fa il suo, senza eccellere clamorosamente in nulla ma dimostrandosi, almeno fino all’infortunio, giocatore molto efficace ed essenziale. Quando esce il centrocampo azzurro perde geometrie e cala visibilmente.

Zielinski 7:

E’ ancora una volta l’uomo in più, si conferma anche in zona realizzativa.

Lozano 6:

Inizia un po timoroso sbagliando molto, ma poi tanti buoni spunti e dimostra di avere il passo per mettere in difficoltà la difesa dell’Atalanta alle spalle.

Mertens 7:

Quinto gol consecutivo per il belga del Napoli che dimostra di essere in un buon stato di forma. Il gol non è l’unica sua giocata della sua gara, perché è lui a trovare Zielinski sull’1-1.

Elmas 5,5:

Non è la sua migliore giornata. Impiegato come vice di Insigne dal primo minuto, il macedone corre spesso e troppo a vuoto. È tra i meno in palla degli azzurri.

All. Luciano SPALLETTI 6,5

Senza 5 titolari e guidandolo dalla tribuna causa squalifica, il suo Napoli gioca una partita di altissimo livello. A questa squadra mancavano il miglior difensore, il miglior centrocampista, la miglior punta, eppure ha tirato fuori una prestazione enorme. In più Lobotka è costretto a uscire per infortunio ad inizio secondo tempo. Peccato che i cambi effettuati non danno il riscontro sperato. E’ una sconfitta solo nella matematica della classifica. Dall’emergenza totale, questo ko ci dice che il Napoli c’è con la testa, con il cuore e con il gruppo. E che sarà lì fino alla fine.

