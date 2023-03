Napoli assediata dai tedeschi! L’Uefa pensa all’ esclusione per due anni…

Dopo i problemi della giornata di ieri (e di queste ore caldissime) a Napoli causati dai tifosi dell’Eintracht Francoforte, potrebbero arrivare ripercussioni notevoli per il club di Francoforte. Stando quanto riportato da Michele Criscitiello per Sportitalia, la UEFA potrebbe infatti escludere il club tedesco dalle competizioni europee per i prossimi due anni. Le valutazioni sono in corso, la decisione definitiva potrebbe arrivare nella giornata di venerdì 17 marzo.

Il club tedesco, tra l’altro, aveva fermamente condannato la decisione delle autorità italiane di vietare l’acquisto dei biglietti per la partita in programma al Maradona ai residenti a Francoforte e provincia ed aveva tirato in ballo anche il club di Aurelio De Laurentiis. Dopo i fatti di queste ore l’Eintracht bene farebbe a prendere le distanze dai propri Ultras (anche se andrebbero definiti in altro modo). Vedremo cosa deciderà la UEFA quando si riuscirà a fare un bilancio definitivo.

