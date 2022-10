Napoli ascolta Oddo: “Napoli da Triplete!”

Il Napoli continua a ricevere consensi, gli azzurri stanno lasciando tutti a bocca aperta in Italia e in Europa. Massimo Oddo nel post gara è intervenuto su Amazon Prime Video per commentare la vittoria contro i Glasgow Rangers allo stadio Maradona. L’ex difensore ha così dichiarato:

“Il Napoli può arrivare fino in fondo alla Champions. In questo momento si è creata un’atmosfera pazzesca, chiunque va in campo sa quello che deve fare e lo fa molto bene”.

“Fa tanti gol, ne prende pochi, dobbiamo dire che questo Napoli può pensare a fare triplete. I napoletani sono superstiziosi, ma dobbiamo dire che si è creata un’atmosfera pazzesca e questa squadra può togliersi grandi soddisfazioni”,

Lo ha dichiarato l’ex calciatore che ha sottolineato il grande momento che sta vivendo la squadra partenopea. Gli azzurri per arrivare primi nel girone di Champions League potranno permettersi di perdere anche con tre gol di scarto.

